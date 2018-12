Eine vorzeitige Bescherung mit drei Punkten. Einen Tag vor Heilig Abend pilgern auch rund 1.600 Mainzer Fans in den Kraichgau um den Weihnachtswunsch wahr werden zu lassen. Die gute Hinrunde lässt die Mainzer sowieso schon entspannt aufs Fest blicken.

Dauer 01:35 min Rouven Schröder: "Wir hatten einen sehr erfolgreichen Umbruch im Sommer" Rouven Schröder: "Wir hatten einen sehr erfolgreichen Umbruch im Sommer"

Die Mainzer "Pferdelunge" wird gefragt sein. Die TSG als laufstärkste Mannschaft der Bundesliga wird den 05ern einiges an Kilometern abverlangen. Und Mainz-Coach Sandro Schwarz hat zudem großen Respekt vor der Offensiv-Power der Kraichgauer: "Mit ihren Stürmern könne sie sehr gut umschalten", so Schwarz vor der Partie. Besonders warnte er vor Joelinton.

Wer kann, wer ist fit?

Rotation ist für das Hinrunden-Abschluss-Spiel definitiv eine Option. Die englische Woche hat Spuren hinterlassen. Eine Option für die Start-Elf wäre der wiedergenese Ridle Baku. Gut sechs Wochen nach seiner Sprunggelenksverletzung, steht der Mittelfeldmann wieder voll im Saft. "Er hat in den 15 Minuten (gegen Eintracht Frankfurt, Anmerkung d. Redaktion) einen guten Eindruck hinterlassen", so Schwarz, "wir wollen nochmal schauen wie er reagiert im Abschlusstraining."

Frankfurt-Schwung mitnehmen

Die erste Halbzeit gegen die Eintracht war das beste was er seit seiner Amtszeit gesehen habe, so das klare Statement von Schwarz nach dem Rhein-Main-Duell gegen die Eintracht. So will der 40-Jährige auch gegen Hoffenheim in die Partie kommen und einen positiven Jahresabschluss: "Wir müssen in unserer Intensität bleiben, Mentalität zeigen und mit Zug zum Tor agieren."

Positives Hinrunden-Fazit

Mit dem "angenehmen Nachgeschmack" aus dem Eintracht-Spiel und den 20 Punkten in der Tabelle sind die Rheinhessen zufrieden. Der Umbruch der Mannschaft ist gelungen, die Handschrift des Trainers ist klar zu erkennen und sie spielt wieder (zumindest häufig) einen begeisternden Offensiv-Fußball. Im exklusiven SWR-Interview zieht dann auch Sportvorstand Rouven Schröder sein vorgezogenes Halbzeit-Fazit: "Eine absolut positive Mannschaft ist da entstanden. Die haben sich wirklich sehr, sehr gut gefunden. Der Konkurrenzkampf ist groß. Das spiegelt sich dann auch in den Ergebnissen wieder. Und wir sind voller Tatendrang gegen Hoffenheim." Ein Sieg würde die ohnehin schon positive Bilanz nochmal aufpolieren.