In der vergangenen Saison war er noch Führungsspieler beim FSV Mainz 05 – jetzt droht Giulio Donati bis zum Winter die Tribüne. Der Italiener wollte unbedingt den Klub verlassen, fand aber keinen neuen Verein.

"Emotionaler Leader!" "Solche Leute brauchst du im Kader!" Das waren oft gehörte Sätze über Giulio Donati - in der letzten Saison. Es scheint lange her, denn der 28-jährige spielt aktuell keine Rolle mehr beim FSV Mainz 05. Der Grund ist einfach. "Er hat ganz klar erklärt, dass er weg will", sagt Trainer Sandro Schwarz. Ein entsprechend interessantes Angebot kam aber nicht.

Tribünenplatz droht

Trotz seiner Erfahrung von über 100 Bundesligaspielen sowie bereits Erfahrung in der Champions League ist der Italiener nicht mehr gefragt bei den Rheinhessen.

Die neue Konkurrenz auf der Außenverteidigerposition ist groß. Die 05er verpflichteten gleich zwei neue Defensiv-Leute mit dem Spanier Aaron Martin und Ex-FCK-Profi Phillipp Mwene. Daniel Brosinski ist auf der rechten Seite gesetzt. Es scheint kein Platz mehr für Donati zu geben, ihm droht die Tribüne. Mainz stand unter Handlungszwang bestätigt Schwarz: "Wir konnten uns ja nicht darauf verlassen, dass er bleibt. Es war daher unsere Pflicht, bei der Kaderplanung zu reagieren."

Donati gehört weiter zum Team

Der Italiener ist trotz des geplatzten Wechsels weiter Teil der Mannschaft. Ohne Einschränkung, wie der 05-Coach betont: "Es wird bei uns keine Trainingsgruppe zwei geben. Giulio trainiert ganz normal auch weiterhin bei uns mit."

Bislang hat Donati noch kein einziges Pflichtspiel für die Mainzer in der neuen Saison bestritten. Ob sich das noch ändern wird, ließ Schwarz offen: "Keine Ahnung, da gebe ich keine Prognose ab. Ich schließe grundsätzlich nichts aus."