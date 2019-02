Nach zwei heftigen Niederlagen mit insgesamt acht Gegentoren muss der FSV Mainz 05 wieder zu sich finden. Trainer Sandro Schwarz will vor dem Spiel in Wolfsburg die Sinne neu schärfen.

Auf seine Abwehr konnte sich Mainz 05 Trainer Sandro Schwarz in der Hinrunde immer verlassen. Doch in der Rückserie ist alles anders: Alleine in den letzten beiden Spielen setzte es unerwartet klare Niederlagen. Vor allem die Defensive offenbarte ungewohnte Schwächen. So fielen gegen Leverkusen am letzten Spieltag drei der vier Gegentore in der ersten Halbzeit nach eigenem Ballverlust.

"Stärken auf den Platz bringen"

Trainer Sandro Schwarz hat trotz der zurückliegenden beiden Niederlagen (0:3 in Augsburg, 1:5 gegen Leverkusen) keine negativen Auswirkungen bei seinen Spielern erkannt. "Ich habe nicht das Gefühl, dass wir eine Verunsicherung in der Mannschaft haben. Wir müssen einfach wieder unsere Stärken auf den Platz bringen", so der 05-Coach.

Dauer 00:43 min Schwarz: "Müssen zurück zur defensiven Stabilität" Der Trainer des FSV Mainz 05 ärgert sich über acht Gegentore in den letzten beiden Spielen und blickt auf die Partie gegen den VfL Wolfsburg voraus.

Auch FSV-Sportvorstand Rouven Schröder sieht keinen Grund für Aktionismus: "Man muss die Dinge rational einschätzen, wir kommunizieren wie immer viel. Man muss die Dinge wegen zwei Niederlagen nicht groß anders machen."

Das Puzzle Mannschaftsaufstellung

In Wolfsburg muss Schwarz nur auf die Langzeitverletzten Rene Adler, Philipp Mwene und Emil Berggreen verzichten. Der Rest ist fit und damit hat der Coach jede Menge Spieler zur Verfügung, muss daraus seine Startelf basteln. Auch Nachwuchsspieler Leandro Barreiro, der im Spiel gegen Leverkusen sein Bundesligadebüt gab, ist wieder einer der Kandidat für die Startelf. "Schauen wir mal wir mal, wir haben einen großen Kader, er ist mit in der Verlosung. Wir haben 24 Feldspieler im Training, mal schauen, wie wir das Puzzle zusammenstellen", sagte Schwarz.

Dauer 00:40 min Schwarz: "Packen die Dinge so an, wie wir sie fühlen" Mainz-Trainer Sandro Schwarz vor dem Spiel in Wolfsburg.

In welche Richtung zeigt das Formbaromter?

Nach den beiden Siegen zum Rückrundenauftakt in Stuttgart und gegen Nürnberg hatte Mainz nach dem 19. Spieltag nur einen Punkt Rückstand auf Rang sechs und durfte von der Europa League träumen. Dann setzte es zwei deftige Niederlagen. Hoffnungsschimmer für die Rheinhessen: Drei Niederlagen in Folge kassierte der FSV in dieser Bundesliga-Saison noch nicht.

Die vergangenen sechs Duelle zwischen Wolfsburg und Mainz endeten alle mit einem Unentschieden. An den ersten 13 Spieltagen dieser Bundesliga-Saison kassierte Mainz nur ein Gegentor in der Anfangsviertelstunde, in den seitherigen acht Partien geriet der FSV dann hingegen gleich fünf Mal in den ersten 15 Minuten mit 0:1 in Rückstand, unter anderem in den letzten beiden Partien in Augsburg und gegen Leverkusen. Das Ziel für das Spiel in Wolfsburg ist klar: Den Abwärtstrend stoppen.