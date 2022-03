Mainz 05: Nach dem Heimspiel ist vor dem Heimspiel

Nur drei Tage nach dem unglücklichen 0:1 im Nachholspiel gegen Borussia Dortmund geht es für den FSV Mainz 05 in der Bundesliga bereits weiter. Das Team von Trainer Bo Svensson empfängt Arminia Bielefeld.

"Ich war verärgert, dass wir uns für die gute Leistung nicht belohnt haben. Das Spiel hätte auch in die andere Richtung laufen können". Auch vor der Partie gegen Arminia Bielefeld ist der Frust beim Mainzer Trainer Bo Svensson noch groß - über die vergebene Chance, gegen eine Spitzenmannschaft zumindest einen Punkt einzufahren. Diese Chance wollen die 05er jetzt gegen Arminia Bielefeld nutzen. Im dritten Aufeinandertreffen in dieser Saison. Die ersten beiden Duelle, im DFB Pokal und wenige Tage später in der Bundesliga, gingen jeweils an die Mainzer. Wenn auch sehr knapp: "Das waren zwei verdammt enge Spiele, die waren spannend bis zur letzten Minute", sagt Svensson, "nichts anderes erwarte ich jetzt auch. Die kämpfen um jeden Meter auf dem Platz. Es wird ein Fight, da brauchen wir eine Topleistung um da zu bestehen.

Kohr und Hack wieder mit dabei

Wieder zurück sind gegen die Arminia die zuvor gesperrten Dominik Kohr und Alexander Hack. Sowohl im Mittelfeld als auch in der Abwehr hat der Coach damit weitere Alternativen. Was auch gut ist, denn zum einen weiß man nicht, wie die zuvor an Covid 19 erkrankten Akteure zwei Begegnungen innerhalb kurzer Zeit verkraften - daneben fallen mit Niklas Tauer, nach seinem Zusammenprall mit dem Dortmunder Jude Bellingham, und mit dem gelbgesperrten Anton Stach zwei Spieler aus.

Sind gegen Bielefeld nach ihren Sperren wieder mit dabei: Die Mainzer Dominik Kohr (li) und Alexander Hack imago images Imago/ Jan Huebner

Neu-Nationalspieler Stach

Insbesondere Anton Stach hätte wahrscheinlich gute Chancen auf einen erneuten Startelfeinsatz gehabt. Zur Nomininierung in die A- Nationalmannschaft durch Hansi Flick sagte sein Bo Svensson: "Ich habe mit dem Bundestrainer gesprochen. Er hat mir von seiner Idee berichtet und natürlich freue ich mich für Anton. Er soll das genießen, ohne den Fokus zu verlieren auf die Bereiche, wo er sich verbessern muss", sieht Bo Svensson seinen Mittelfeldakteur längst noch nicht am Leistungslimit angekommen.

Für beide Vereine ein wichtiges Spiel

Während die Bielefelder noch mitten im Abstiegskampf stecken und jeden Punkt brauchen, spricht auch der Mainzer Coach von einem sehr wichtigen Spiel: "Wir haben jetzt zwei Niederlagen in Folge und wollen den Abstand nach oben verkleinern und den nach unten vergrößern."