per Mail teilen

Der 1. FSV Mainz 05 wartet auch nach dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (1:1) immer noch auf den ersten Heimsieg der Saison, bleibt aber im dritten Spiel in Folge ohne Niederlage.

Daniel Brosinski war schon immer jemand, der Klartext redet und die aktuelle Lage des 1. FSV Mainz 05, für den er seit sechs Jahren die Stiefel schnürt, realistisch einzuschätzen vermag. Aber so einen Saisonstart wie 2020 hat auch der 32-Jährige noch nicht erlebt.

"In den letzten sechseinhalb Jahren hab ich immer gedacht, schlimmer geht es eigentlich nicht mehr, aber jede Saison wurde noch einmal etwas draufgesetzt. Gefühlt sind wir jetzt am Höhepunkt angekommen", sagt der Außenverteidiger und verweist auf die schwierige Lage mit Spielerstreik und Trainerentlassung, das Ganze während der Coronapandemie.

Die Wende ist in Sicht

Aber, auch das zeichnet Brosinski aus, es wird nicht gejammert. Und so hat der gebütrige Karlsruher trotz der prekären Lage in der Liga seinen Optimismus und seine Zuversicht noch nicht verloren: "Wir haben es jetzt trotzdem geschafft uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, auf 90 Minuten Gas geben. Es darf jetzt keine Alibis mehr geben", sagt Brosinski, der das gesamte Team hier auf einem zwar mühsamen, aber richtigen Weg sieht: "Das Wichtige ist, dass wir mit dem Kopf bei der Sache sind, dass jeder auf dem Feld weiß, was er zu tun hat und sich für den anderen zerreißt."

Zuversicht auch beim Sportvorstand

Auf einem guten Weg sieht auch Sportvorstand Rouven Schröder seine Mannschaft, obwohl die 05er nach dem 1:1 gegen Hoffenheim wieder in die Abstiegszone, auf Relegationsplatz 16, abgerutscht sind: "Drei Spiele, fünf Punkte. Keine Frage, der Glaube ist zurück, auch eine gewisse Stärke und Struktur. Jetzt freuen wir uns auf Bielefeld, denn da wollen wir gewinnen."