Nach der Trainingsfreistellung von Adam Szalai und dem anschließenden Streik der Mannschaft drängt Oliver Fischer, der Berater des Ungarn, auf eine Rückkehr des Stürmers ins Teamtraining der 05er.

Am 8. Oktober spielt die Nationalmannschaft Ungarns in der EM-Qualifikation in Bulgarien. Normalerweise würde das Team von Kapitän Adam Szalai angeführt werden. Doch ob der Stürmer bis zu diesem Datum die notwendige Fitness für einen wichtigen Länderspieleinsatz mitbringen wird, ist fraglich. Von seinem Club, dem 1. FSV Mainz 05, wurde Szalai bekanntlich am Montag vom Trainingsbetrieb der Profis freigestellt. Was sein Berater Oliver Fischer überhaupt nicht nachvollziehen kann. "Wir sehen keinen Grund, diese Entscheidung zu akzeptieren", sagt Fischer im Gespräch mit SWR Sport. Auch die in der Pressekonferenz des Bundesligisten von Sportvorstand Rouven Schröder angeführte Begründung, Schröder sprach von einer rein sportlichen Entscheidung, kann Fischer nicht nachvollziehen.

Keine Hinweise auf die aktuelle Entwicklung

Es hätte zwar im Sommer, noch vor der Saisonvorbereitung, ein Gespräch über die Perspektiven gegeben. Dabei wäre es aber nie um die Frage nach einem neuen Verein gegangen, sagt Berater Fischer. Ganz im Gegenteil: "Ich habe in der Vorbereitung noch einmal mit Rouven Schröder gesprochen. Mir ist damals mitgeteilt worden, dass Adam die Herausforderungen des Konkurrenzkampfes toll angenommen hat und auch Teil des Mannschaftsrates werden soll." Was später dann auch so eingetroffen ist. Es hätte weder Anzeichen noch Gespräche darüber gegeben, dass Adam ein Vereinswechsel nahegelegt würde.

Im mit 5:1 gewonnenen Pokalspiel der Mainzer vor zwei Wochen gegen Havelse kam Szalai noch zum Einsatz, erzielte nach seiner Einwechslung den Treffer zur wichtigen 2:1-Führung. Umso überraschter waren Spieler und Berater von der Freistellung am Montag: "Wir wurden von der sportlichen Führung vor vollendete Tatsachen gestellt", sagt Fischer, "es gab keine Gelegenheit einer Diskussion."

Wie geht es Weiter?

Fakt ist, der Vertrag des 32-Jährigen läuft noch bis zum Saisonende 2021. Aber ohne ein vernünftiges Mannschaftstraining ist nach Aussage von Berater Fischer die Karriere, auch in der ungarischen Nationalmannschaft, extrem bedroht. "Jeder, der einmal Fußball gespielt hat, weiß, wie wichtig ein Teamtraining ist. Das kann man nicht durch Läufe am Rhein oder quer durch den Strafraum ersetzen."

Und so hoffen Adam Szalai und Berater Oliver Fischer, dass sich die Mainzer Führung möglichst bald wieder gesprächsbereit zeigt. Im Moment gäbe es keine Kommunikation. Aber, so Fischer: "Wir möchten die Hand ausstrecken, drängen aber auch darauf, Adam wieder ins Mannschaftstraining zu integrieren."