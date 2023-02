Trainer Bo Svensson vom Fußball-Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 möchte sich bei der Besetzung der Torhüterposition vor dem Gastspiel bei Bayern Leverkusen noch nicht festlegen.

Torhüter Robin Zentner steht beim 1. FSV Mainz 05 nach einer längeren Pause vor seinem Comeback. "Robin hat diese Woche trainiert, auch komplett trainiert. Der Eindruck ist gut", sagte Chefcoach Bo Svensson am Freitag in der Pressekonferenz. Wer am Sonntagabend (19:30 Uhr, Highlights und Reaktionen in SWR Sport) beim Liga-Gastspiel bei Bayer Leverkusen im Tor der Rheinhessen steht, sagte der Däne aber noch nicht. "Zu meiner Entscheidung verrate ich nix."

Svensson: Entscheidung fällt im "Laufe des Samstags"

Die endgültige Entscheidung werde im "Laufe des Samstags" fallen und dann auch den Spielern mitgeteilt. Der etatmäßige Stammtorhüter Zentner hatte zuletzt wegen Rückenproblemen pausieren müssen und wurde von Ersatzkeeper Finn Dahmen vertreten, der 2023 in fünf Bundesliga-Partien mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machte. "Je länger der andere spielt und das auch gut macht, desto mehr verschieben sich die Dinge. Finn hat es gut gemacht", betonte Svensson. Es gelte das Leistungsprinzip. Der Trainer betonte aber auch, er stehe zu seiner Aussage, dass Zentner Vize-Kapitän des Teams bleibe.

Weil auch Dominik Kohr, Kapitän Silvan Widmer und Delano Burgzorg nach Ausfällen wieder fit sind, bieten sich dem Trainerstab der Mainzer viele Optionen. "Ich muss ein paar Extra-Entscheidungen treffen, aber die treffe ich gerne", sagte Svensson. Offen ist, ob Widmer auf der rechten Seite wieder anstelle von Danny da Costa spielt.

Svensson: Leverkusen ist eine "Topmannschaft"

Leverkusen dürfe man trotz der ähnlichen Punkteausbeute (Mainz 26, Leverkusen 27) nicht unterschätzen. Bayer sei eine "Topmannschaft. Sie hatten einen schweren Saisonstart, sind inzwischen aber wieder in der Spur", erklärte Svensson, der "eine anspruchsvolle Aufgabe" erwartet. Ein Sieg in Leverkusen würde nicht nur zusätzliche Ruhe im Kampf gegen den Abstieg bescheren, sondern auch einen heiteren Rosenmontag.