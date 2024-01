Mainz 05 verpflichtet Nadiem Amiri von Bayer Leverkusen

Winterfreunde kommen in Rheinland-Pfalz derzeit nicht auf ihre Kosten. Mit Höchstwerten zwischen 5 und 11 Grad bleibt es auch am Donnerstag viel zu warm für diese Jahreszeit, wie SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke sagt. Für etwas Trost könnte die Sonne sorgen: Die nämlich soll am Donnerstag fast durchgehend scheinen.