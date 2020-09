Am 31. Oktober würde Fritz Walter seinen 100. Geburtstag feiern: 100 Jahre - 100 Tage je eine Geschichte über den großartigen Fußballer und Menschen - mal kürzer, mal länger, aber immer spannend, interessant und manchmal auch überraschend. Heute: Miroslav Klose - Fritz Walters Erbe.

Wenn jemand als legitimer Erbe Fritz Walters bezeichnet werden kann, dann ist das sicherlich Miroslav Klose. Der Weltmeister von 2014 zeichnet sich genau wie sein großes Idol Fritz Walter durch herausragendes fußballerisches Können, aber mindestens ebenso durch seine enormen menschlichen Qualitäten aus. Besonders die auch ihm eigene Bescheidenheit lässt ihn in direkter Linie mit Fritz Walter stehen.

Fritz Walter im Herzen

„Ich trage immer ein Stück Fritz Walter in meinem Herzen“, hat Miro einmal gesagt. Ganz besonders bewundert hat er an Fritz Walter dessen Teamgedanke, der sich durch Walters Fußballerleben zieht. Privat hat ihn seine Höflichkeit begeistert und sein Verhalten gegenüber seiner Ehefrau Italia. Nur in einem unterscheidet er sich komplett von seinem Idol: Miro Klose ist im Gegensatz zu Fritz Walter begeisterter Trainer und wird in der kommenden Saison beim FC Bayern München an der Seite von Hansi Flick als Co-Trainer arbeiten.