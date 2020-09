per Mail teilen

Am 31. Oktober würde Fritz Walter seinen 100. Geburtstag feiern: 100 Jahre - 100 Tage je eine Geschichte über den großartigen Fußballer und Menschen - mal kürzer, mal länger, aber immer spannend, interessant und manchmal auch überraschend.

Acht Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges herrscht in Ost-Berlin der Ausnahmezustand. Sowjetische Panzer rollen an, 100.000 Menschen demonstrieren gegen das SED-Regime und werden von Maschinengewehren beschossen.

Tote und Verletzte in Endspiel-Nähe

16 Menschen sterben, mehr als 100 werden verletzt. Das Columbushaus am Potsdamer Platz steht in Flammen. Nur zehn Kilometer entfernt findet in diesen "schicksalhaften Tagen" - wie es die Wochenschau damals beschreibt - das Endspiel um die Deutsche Fußballmeisterschaft statt.

Das Columbushaus am Potsdamer Platz in Berlin brannte völlig aus. Wochenschau

Der 1. FC Kaiserslautern gewinnt mit 4:1 gegen den VfB Stuttgart und wird zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte Deutscher Meister. Kapitän Fritz Walter leitete mit dem ersten Treffer des Spiel den Sieg über die Schwaben ein.