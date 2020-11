per Mail teilen

Am 31. Oktober würde Fritz Walter seinen 100. Geburtstag feiern: 100 Jahre - 100 Tage je eine Geschichte über den großartigen Fußballer und Menschen - mal kürzer, mal länger, aber immer spannend, interessant und manchmal auch überraschend.

Ein Gentleman und ein warmherziger Mensch – so bezeichnet Rosi Mittermaier ihren Freund Fritz Walter zu Lebzeiten. Die ehemalige Weltklasse-Skiläuferin lernte ihn in den 1970er-Jahren auf einer Sportartikelmesse in München kennen.

Walter war nicht nur ein Fußball-Fachmann

Begeistert war sie von ihm aber nicht nur wegen seines Charmes oder seiner vorbildlichen Einstellung. Walter habe sich auch im Skilaufen bestens ausgekannt, was ihr sehr imponiert habe.

Rosi Mittermaier und Fritz Walter bei der Sportlerfasching in der Münchner Olympiahalle im Jahr 1978. imago images/WEREK

Anders als andere Stars aus der Sportwelt, habe Fritz Walter auch immer zu seinem Wort gestanden. Ganz egal, um was es ging.