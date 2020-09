per Mail teilen

Am 31. Oktober würde Fritz Walter seinen 100. Geburtstag feiern. 100 Jahre - 100 Tage je eine Geschichte über den großartigen Fußballer und Menschen. Mal kürzer, mal länger, aber immer spannend, interessant und manchmal überraschend.

Fritz Walter – Der Vorsitzende des VfB Stuttgart von 1944 – 1969

Dr. Fritz Walter wurde 1900 in Cannstadt geboren. Mit 19 Jahren wurde er Mitglied der Fußballabteilung des VfB Stuttgart. Bereits 1923 wurde er Schriftführer des Vereins, 1934 war er dann für 10 Jahre dessen zweiter Vorsitzender.

VfB Stuttgart

Während der Zeit des Nationalsozialismus führte Fritz Walter den VfB Stuttgart mit. Von 1939 bis 1941 nahm er am zweiten Weltkrieg teil, ehe er auf Antrag der Ministerialabteilung für höhere Schulen wieder in seinem Beruf als Lehrer gearbeitet hat. Walter war an seiner Schule Verbindungsmann zur Wehrmacht. Auf einem Personalbogen war zudem die Mitgliedschaft bei der SA vermerkt, die später aber überschrieben wurde: Er sei für die SA vorgesehen gewesen, aber dann von der Wehrsportabteilung doch nicht übergetreten. Nach dem Krieg wurde ihm mitgeteilt, dass er von einer Entnazifizierung nicht betroffen sei und galt demnach als unbelastet.

Von 1945 bis 1969 war Walter dann der Vorsitzende des VfB. Außerdem engagierte er sich beim Deutschen Fußball Bund. Während seiner Amtszeit gewannen die Stuttgarter zweimal den DFB-Pokal (1954 und 1958) und wurden zweimal Deutscher Meister (1950 und 1952) – Letzteres immer abwechselnd mit dem 1. FC Kaiserslautern, der damals von Namensvetter und Fußballstar Fritz Walter angeführt wurde.