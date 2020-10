per Mail teilen

Am 31. Oktober würde Fritz Walter seinen 100. Geburtstag feiern. 100 Jahre - 100 Tage je eine Geschichte über den großartigen Fußballer und Menschen. Mal kürzer, mal länger, aber immer spannend, interessant und manchmal überraschend.

Seit er acht Jahre alt ist, spielt Fritz Walter beim 1. FC Kaiserslautern Fußball. In den späten 30er Jahren hat er dann auf dem Betzenberg seine ersten Spiele absolviert. Und das wohl mit großem Erfolg. In Kaiserslautern und Umgebung war damals schon bekannt, dass Fritz Walter ein großes Talent ist. Mit entsprechend hoher Erwartungshaltung an den jungen Spieler sind die Zuschauer schon damals auf den Berg gekommen.