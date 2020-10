Am 31. Oktober würde Fritz Walter seinen 100. Geburtstag feiern. 100 Jahre - 100 Tage - je eine Geschichte über den großartigen Fußballer und Menschen. Mal kürzer, mal länger, aber immer spannend, interessant und manchmal überraschend.

Am 17. Juni 2002 ist Fritz Walter in seinem Haus in Enkenbach-Alsenborn gestorben – kein Jahr nach dem Tod seiner Frau Italia. Die offizielle Trauerfeier fand auf dem Betzenberg statt, in dem Stadion, das seinen Namen trägt. 8.000 Menschen waren gekommen, um sich von ihrem Idol zu verabschieden: Darunter viel Sport- und Politprominenz.

Die Beisetzung war dann einen Tag später im engsten Familienkreis auf dem Hauptfriedhof in Kaiserslautern. Der Grabstein ist opulent und kaum zu übersehen: Ganz anders und viel unbescheidener als Fritz Walter selbst, dem ja das große Geld in seiner Karriere nie wirklich viel bedeutet hat.

Wir hatten sicherlich eine schönere Zeit mit unserer unvergleichlichen Kameradschaft. Fritz Walter über seine Fußballerjahre

Seit dem Tag der Beisetzung ist Fritz Walters Grab zu einer Pilgerstätte für FCK-Fans aus Nah und Fern geworden. Jedes Jahr gibt es dort an seinem Todestag eine Gedenkveranstaltung und sogar eine offizielle Besichtigungstour der Stadt Kaiserslautern führt zum Grab.