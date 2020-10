Am 31. Oktober würde Fritz Walter seinen 100. Geburtstag feiern. 100 Jahre - 100 Tage je eine Geschichte über den großartigen Fußballer und Menschen. Mal kürzer, mal länger, aber immer spannend, interessant und manchmal überraschend.

Im Herbst 1948 heiratet Fritz Walter Italia, geborene Bortoluzzi. Die Hochzeit ist ein kleiner Skandal, schließlich ist Italia Italienerin, die für die französischen Besatzer als Dolmetscherin arbeitet. Sie spricht italienisch, französisch und deutsch. Aber in diesem Fall lässt sich Fritz sogar von Sepp Herberger nicht umstimmen, obwohl er seinen Rat stets schätzt.

Fritz Walter und seine Ehefrau Italia bei ihrer Hochzeit 1948. SWR

Die Hochzeit zwischen Fritz Walter und Italia findet an diesem Tag, im Oktober 1948, in der Martinskirche in Kaiserslautern statt. Walter bleibt bis zu ihrem Tod am 14. Dezember 2001 an ihrer Seite.

So sieht die Martinskirche in Kaiserslautern heute aus. SWR SWR

Der Sportjournalist Heiner Breyer von der "Rheinpfalz" kannte beide gut und erzählt, wie wichtig Italia für Fritz Walter war.

Wie besonders diese Frau an seiner Seite war, diese Italia, die am Anfang keiner außer Fritz in der Pfalz wollte, zeigt folgende Geschichte:

"Schätzsche, was mache mer?" Fritz Walter

Die Antwort auf diese Frage von Fritz Walter an seine Frau Italia hätte ganz Fußball-Lautern ins Tränenmeer stürzen können. Denn gerade hatte er ein Angebot von Atletico Madrid bekommen: 250.000 Mark Handgeld und 10.000 Mark Monatsgehalt.

Lautern statt Luxus

Fritz Walter, der damals beim FCK 320 Mark im Monat verdient, hätte ein Leben in Luxus führen können. Doch Italia zählt nur auf:

"Da oben dein Betzenberg, der Chef, dein FCK, die Nationalmannschaft..." Italia Walter

Walter lehnt das Angebot ab. So ist es also Italia, die dafür sorgt, dass Fritz Walter letztendlich in der Pfalz bleibt.

Der Schutzschild Walters

Sie gibt ihm halt, unterstützt ihn, nimmt ihm sogar nach Auftrag von Bundestrainer Sepp Herberger die Zeitungen weg, damit der sensible Fritz die schlechten Kritiken nicht ließt.

1998 feiern sie ihre Goldene Hochzeit, drei Jahre später stirbt Italia Walter.