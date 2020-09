Am 31. Oktober würde Fritz Walter seinen 100. Geburtstag feiern: 100 Jahre - 100 Tage je eine Geschichte über den großartigen Fußballer und Menschen - mal kürzer, mal länger, aber immer spannend, interessant und manchmal auch überraschend. Heute: Fritz Walter in der FCK-Traditionsmannschaft.

Nach seiner aktiven Karriere beim 1. FC Kaiserslautern und in der Nationalmannschaft spielte Fritz Walter in der FCK-Traditionsmannschaft. Und auch da - mit über 40 - hatte er nichts von seinen Torjägerqualitäten verloren. Hans Walter erinnert sich besonders an ein Spiel im Herbst 1961 in Mackenbach.