per Mail teilen

Am 31. Oktober würde Fritz Walter seinen 100. Geburtstag feiern: 100 Jahre - 100 Tage je eine Geschichte über den großartigen Fußballer und Menschen - mal kürzer, mal länger, aber immer spannend, interessant und manchmal auch überraschend.

Gerhard Leonhardt, FCK-Fan und langjähriger Fritz-Walter-Freund, fährt 1956 mit sechs weiteren Anhängern der Roten Teufel in einem VW-Bus nach Leipzig. Dort spielt der 1. FC Kaiserslautern mit Fritz Walter gegen DDR-Meister Wismut Karl-Marx-Stadt. Walter erzielt in diesem Spiel sein legendäres Hackentor, der FCK gewinnt 5:3. Ein Spiel, das in die Geschichte eingeht.

Fritz Walters legendäres Hackentricktor. Eines von vielen Fotos von Fritz Walter, die Gerhard Leonhardt besitzt. Privat

Doch schon bei der Ankunft am Leipziger Astoria-Hotel, wo auch die FCK-Mannschaft übernachtet, erlebt der 83-jährige Gerhard Leonhardt eine Geschichte, von der er noch heute mit einem Funkeln in den Augen berichtet. Was zunächst wie ein Drama begann - „ich habe gemerkt, dass ich gar keine Übernachtungsmöglichkeit hatte" – wendete sich zum Positiven, erzählt Leonhardt.

Gerhard Leonhardt übernachtete übrigens im gleichen Zimmer wie Gerhard Mixer und Heinrich Bauer, mit denen er heute noch Kontakt pflegt.