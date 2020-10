per Mail teilen

Am 31. Oktober würde Fritz Walter seinen 100. Geburtstag feiern. 100 Jahre - 100 Tage je eine Geschichte über den großartigen Fußballer und Menschen. Mal kürzer, mal länger, aber immer spannend, interessant und manchmal überraschend.

Fritz Walter sei ein liebenswerter und freundlicher Mann gewesen. Das sagt wirklich jeder, den man fragt. Niemand verliert ein negatives oder gar böses Wort über ihn. Die Kaffeekränzchen in seinem Haus in Alsenborn sind in guter Erinnerung geblieben.