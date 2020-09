Am 31. Oktober würde Fritz Walter seinen 100. Geburtstag feiern: 100 Jahre - 100 Tage je eine Geschichte über den großartigen Fußballer und Menschen - mal kürzer, mal länger, aber immer spannend, interessant und manchmal auch überraschend. Heute: Sein Leben in Alsenborn.

Fritz Walter lebte in Alsenborn zwar ganz am Ende des Ortes - oben am Waldrand. Das heißt aber nicht, dass er sich von den Menschen zurückgezogen hätte. Im Gegenteil! Gudrun Heß-Schmidt weiß noch genau, wie sehr Fritz Walter in die Dorfgemeinschaft eingebunden war.