Am 31. Oktober würde Fritz Walter seinen 100. Geburtstag feiern: 100 Jahre – 100 Tage je eine Geschichte über den großartigen Fußballer und Menschen - mal kürzer mal länger, aber immer spannend, interessant und manchmal auch überraschend.

Die WM 1954 war für die deutsche Nation und das Selbstwertgefühl der Kriegsgeneration von ganz besonderer Bedeutung. Es war nicht einfach nur ein Fußballspiel, das die „Helden von Bern“ gewonnen hatten. Die Menschen in Deutschland fieberten am Radio oder sogar, wenn vorhanden, an den Fernsehgeräten mit und erinnerten sich noch Jahre später, wo sie das entscheidende Spiel, das Endspiel gegen die Ungarn am 4. Juli 1954 gesehen hatten. Im Film zum 80. Geburtstag von Fritz Walter wurden Menschen in Kaiserslautern, Hamburg und Berlin genau dazu befragt, nämlich mit wem und wo sie das Spiel gesehen hatten und was es in ihnen und ihrer Stadt ausgelöst hatte.

Integrationsfigur Fritz Walter

„Da waren wir extra in eine Wirtschaft gegangen“, „mein Mann jubelte und schrie“ oder „Das waren Idole, die werden wir nie vergessen“, sind Aussagen der befragten Zeitzeugen. Der Sportpublizist Josef Hackforth erklärte dieses Phänomen folgendermaßen: „Er (Fritz Walter) war eine Integrationsfigur eines hochgradig verunsicherten Landes, damit verunsicherter Menschen nach dem 2. Weltkrieg, die nach Führungspersönlichkeiten gesucht haben, die auf anderen Feldern als der Politik zuhause waren.“