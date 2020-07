per Mail teilen

Am 31. Oktober würde Fritz Walter seinen 100. Geburtstag feiern: 100 Jahre - 100 Tage je eine Geschichte über den großartigen Fußballer und Menschen - mal kürzer, mal länger, aber immer spannend, interessant und manchmal auch überraschend.

Fritz Walter war auch als Werbeträger sehr beliebt: Er wurde von der Firma Wagner Polstermöbel als Kundendienstleiter eingestellt und drehte im Auftrag der Firma einige Werbespots. „Damit Sie sich wohl fühlen“ – lautete der Slogan. Einmal erlaubte sich Fritz auch einen Gag: „Zur Ruhe setze ich mich noch lange nicht, und wenn, dann auf Wagner Polstermöbel.“ Auch in der Zeitung war er ein beliebter Werbeträger. Als Besitzer eines Waschsalons gelangte er auf die Titelseite des „Kicker“. Das Bild war unterschrieben mit: Wer will weiße Wäsche waschen? – Walter! Als sein Bruder seine Tankstelle eröffnete, waren Fritz und Trainer Sepp Herberger natürlich auch vor Ort, so dass auch diese Eröffnung im Film festgehalten wurde.