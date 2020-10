per Mail teilen

Am 31. Oktober würde Fritz Walter seinen 100. Geburtstag feiern. 100 Jahre - 100 Tage je eine Geschichte über den großartigen Fußballer und Menschen. Mal kürzer, mal länger, aber immer spannend, interessant und manchmal überraschend.

Wie sehr Fritz Walter den 1. FC Kaiserslautern auch nach seinem Tod noch prägt, beschrieb Stefan Kuntz sehr emotional in seiner ersten Rede als Vorstandsvorsitzender auf der Mitgliederversammlung des 1. FC Kaiserslautern 2008. Kuntz erinnerte an das letzte Saisonspiel 2008, als der FCK den Klassenerhalt in der 2. Liga noch gesichert hatte: "Leichter Nieselregen setzte ein und jeder sinnierte für sich - jetzt guckt der alte Friedrich zu, jetzt schickt er uns Fritz Walter-Wetter. Kurz darauf fielen unsere Tore und wir hatten den Klassenerhalt gesichert." Kuntz trug von 1989 bis 1995 das Trikot des FCK und wurde mit ihm 1991 Deutscher Meister. Im April 2008 wurde er Vorstandsvorsitzender des Vereins und leitetet seine Geschicke bis 2016.