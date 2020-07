Am 31. Oktober würde Fritz Walter seinen 100. Geburtstag feiern: 100 Jahre – 100 Tage je eine Geschichte über den großartigen Fußballer und Menschen - mal kürzer, mal länger, aber immer spannend, interessant und manchmal auch überraschend.

Mit sieben Jahren kam der "schmächtige Friedrich", wie Fritz genannt wurde, in die Schülermannschaft seines Heimatvereins. Sein großes Talent erkannte man dort relativ schnell. Mit 16 sollte er bereits an den Meisterschaftsturnieren teilnehmen. Es musste aber zunächst eine ärztliche Ausnahmegenehmigung für den minderjährigen Kicker her. Die verweigerte aber sein Arzt. Der Grund: Er sei "schmal wie ein Handtuch" und "ein Strich in der Landschaft". Die Konsequenz: Fritz Walter wurde jeden Mittag zum Essen in eine Lauterer Metzgerei geschickt – das half!