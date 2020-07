Am 31. Oktober würde Fritz Walter seinen 100. Geburtstag feiern: 100 Jahre - 100 Tage je eine Geschichte über den großartigen Fußballer und Menschen - mal kürzer, mal länger, aber immer spannend, interessant und manchmal auch überraschend.

Fritz Walter wurde am 31. Oktober 1920 in Kaiserslautern geboren. Seine Mutter war Dorothea Walter, eine waschechte Berlinerin, sein Vater hieß Ludwig. Sein Elternhaus stand in der Bismarckstraße, seine Eltern waren Wirtsleute mit insgesamt fünf Kindern, von denen Friedrich, genannt Fritzche, der Älteste war. Fritz hatte noch zwei Schwestern, Gisela und Sonja, sowie zwei Brüder, Ludwig und Ottmar, die beide ebenfalls in Kaiserslautern Fußball spielten. Fritz wuchs in bescheidenen Verhältnissen, aber nicht in drückender Armut auf. Seine Eltern betrieben das Vereinslokal der Roten Teufel, der junge Fritz kickte davor mit den Nachbarsjungen. Mit sieben Jahren kam der „schmächtige Friedrich“ in die Schülermannschaft seines Heimatvereins.