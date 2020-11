Am 31. Oktober hätte Fritz Walter seinen 100. Geburtstag gefeiert. 100 Jahre - 100 Tage je eine Geschichte über den großartigen Fußballer und Menschen. Mal kürzer, mal länger, aber immer spannend, interessant und manchmal überraschend.

Für die Fans des 1. FC Kaiserslautern war und ist Fritz Walter der bedeutendste Spieler der Vereinsgeschichte. Durch ihn wurde der 1. FC Kaiserslautern zu dem, was seine Fans zu Tausenden ins Fritz-Walter-Stadion strömen lässt. Deshalb ist ihnen auch der Name ihres Stadions heilig, eine Umbenennung undenkbar. Sein 80. Geburtstag war der letzte runde Jubeltag, den Fritz Walter erlebt hat. FCK-Fans haben ihm damals eindrucksvoll gratuliert.

Fritz Walter bewegt bis heute die Menschen

Doch auch posthum bleibt Fritz Walter für die Menschen ein Idol, einer, der sie in einem ganz besonderen Maß bewegt, weil er nicht nur ein außergewöhnlicher Fußballer, sondern auch ein ganz besonderer Mensch war. Gerade jetzt gibt es natürlich zahlreiche Veranstaltungen und Ausstellungen rund um Fritz Walter. So war in Kaiserslautern am 24. Oktober erstmals sein komplettes privates Erbe öffentlich zu sehen. Diese Ausstellung besuchten auch sehr viele junge FCK-Fans, die extrem berührt waren, obwohl sie Fritz Walter nie spielen sahen. Denn diese Ausstellung brachte ihnen nicht nur den Fußballer Fritz Walter näher, sondern auch den Menschen und seine Werte.