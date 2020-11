per Mail teilen

Am 31. Oktober würde Fritz Walter seinen 100. Geburtstag feiern: 100 Jahre - 100 Tage je eine Geschichte über den großartigen Fußballer und Menschen - mal kürzer, mal länger, aber immer spannend, interessant und manchmal auch überraschend. Heute: Die Blamage gegen Ungarn bei der WM 1954.

Das erste Aufeinandertreffen der deutschen Nationalmannschaft mit Ungarn bei der Weltmeisterschaft 1954 endete mit einer mehr als deutlichen 3:8-Niederlage für Deutschland. Allerdings war diese Niederlage von Trainer Sepp Herberger eingeplant, denn er schickte nicht seine erste Elf auf den Platz, sondern spielte "sozusagen mit sieben Ersatzleuten", wie ein Kommentator damals vermeldete. Schon nach einer Viertelstunde führten die Ungarn mit 3:0.

Die "fürchterliche" zweite Halbzeit

Herbergers Intention: Er wollte lieber ein Entscheidungsspiel gegen die Türkei um Platz zwei und damit ums Weiterkommen machen, als seine Spieler in der Partie gegen Ungarn einer extremen Belastung auszusetzen. Für die Spieler auf dem Platz war es aber eine regelrechte Strafe. Ein Kommentar lautete: "Dann geht es los, diese fürchterliche zweite Halbzeit. Also schauen wir uns das Katastropherl an. Neidlos muss jeder das überlegene Können der Ungarn anerkennen."