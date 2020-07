Am 31. Oktober würde Fritz Walter seinen 100. Geburtstag feiern: 100 Jahre – 100 Tage je eine Geschichte über den großartigen Fußballer und Menschen - mal kürzer, mal länger, aber immer spannend, interessant und manchmal auch überraschend.

Fritz Walter machte sich schnell einen Namen als herausragender Fußballer im Südwesten, so herausragend, dass auch Nationaltrainer Sepp Herberger auf ihn aufmerksam wurde. Einen ersten Hinweis auf seine kommenden Einsätze in der Nationalmannschaft erhielt er an seinem Arbeitsplatz, der Stadtsparkasse Kaiserslautern. Sein damaliger Vorgesetzter, Anton Briska, erzählt, wie er 1940 einen Brief von Sepp Herberger an Fritz Walter auf seinem Schreibtisch fand.

"Ich warf Fritz den Brief hin. Er betrachtete den Absender, bekam einen roten Kopf, steckte den Brief ein und ging in den Waschraum. Nach einigen Minuten kam er wieder zurück. Als ich später in den Waschraum ging, folgte er mir und fragte mich: Kann ich Vertrauen zu Ihnen haben? Und da sagte ich: Fritz, entweder Du hast Vertrauen oder Du hast keins. Um was geht es denn? Er antwortet: Ich habe hier einen Brief von Herrn Herberger. Ich soll mich vorbereiten. Er will versuchen, in der nächsten Sitzung, die Mitte der Woche in Frankfurt beim DFB stattfindet, mich in die A-Mannschaft zu bekommen." Am 14. Juli 1940 machte Fritz dann sein erstes Spiel gegen Rumänien. Die Partie endete 9:3 für Deutschland und Fritz Walter erzielte drei Tore. Insgesamt bestritt er im 2. Weltkrieg 24 Länderspiele.