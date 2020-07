per Mail teilen

Am 31. Oktober würde Fritz Walter seinen 100. Geburtstag feiern: 100 Jahre - 100 Tage je eine Geschichte über den großartigen Fußballer und Menschen - mal kürzer, mal länger, aber immer spannend, interessant und manchmal auch überraschend.

Die Bundesrepublik Deutschland war sich der Bedeutung ihres Bürgers Fritz Walter sehr bewusst. Bereits 1953, also noch vor seinem großen WM-Erfolg, erhielt er als erster Fußballer das Silberne Lorbeerblatt, die höchste Auszeichnung der Bundesrepublik für Sportler. Am 31. Oktober 1970, an seinem 50. Geburtstag, verlieh man ihm das große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik. Überreicht wurde es ihm von Helmut Kohl. Fünf Jahre später erhielt er dann auch noch das Bundesverdienstkreuz mit Stern.