Am 31. Oktober würde Fritz Walter seinen 100. Geburtstag feiern: 100 Jahre – 100 Tage je eine Geschichte über den großartigen Fußballer und Menschen - mal kürzer mal länger, aber immer spannend, interessant und manchmal auch überraschend.

Ab dem 1. Oktober 2020 kann sich jeder ein kleines Stück Fritz Walter nach Hause holen oder jemandem damit eine kleine Freude machen. Zu seinem 100. Geburtstag gibt die Deutsche Post eine Sonder-Briefmarke heraus - ein kleines Stück Nostalgie anlässlich des Geburtstages eines großen Mannes. Präsentiert wird die Marke vom Finanzminister Olaf Scholz und Ministerpräsidentin Malu Dreyer in Mainz, gestaltet wurde sie von Professor Heribert Birnbach aus Bonn. Sie hat einen Wert von 95 Cent und ist ab dem 1. Oktober in den Verkaufsstellen der Deutschen Post erhältlich. Außerdem wird es auch einen Sonderstempel geben. Die ersten Briefmarken hat Oberbürgermeister Klaus Weichel am 1. Oktober bereits abgestempelt.