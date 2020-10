Am 31. Oktober würde Fritz Walter seinen 100. Geburtstag feiern: 100 Jahre – 100 Tage je eine Geschichte über den großartigen Fußballer und Menschen - mal kürzer mal länger, aber immer spannend, interessant und manchmal auch überraschend.

Fritz Walter sah man stets in ordentlicher Kleidung, nie ging er ohne Binder (Krawatte) außer Haus und zumeist trug er einen dunklen Anzug. Allerdings war sein eigentlicher Antrieb seine Frau Italia, die sehr viel Wert auf ein gepflegtes Äußeres legte. Es wird erzählt, Fritz habe sein Jackett so lange getragen, bis er um die Hausecke, also aus dem Blickfeld von Italia, verschwunden war. Dann zog er es sofort aus. Auf dem Rückweg lief die ganze Prozedur wieder rückwärts – was Mann aus Liebe alles tut…