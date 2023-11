Rückschlag in der Nachspielzeit: Freiburg II verpasst Sieg gegen Preußen Münster

per Mail teilen

In der 3. Fußball-Liga hat der SC Freiburg II im Heimspiel gegen Preußen Münster einen Befreiungsschlag knapp verpasst. Die Schlussphase war spektakulär.

Der SC Freiburg II muss weiter auf den dritten Saisonsieg warten. Das Team von Trainer Thomas Stamm trennte sich am Sonntag (12.11.2023) von Preußen Münster 2:2 (0:0), kletterte dadurch in der Tabelle der 3. Fußball-Liga vom letzten auf den vorletzten Platz.

Freiburg führt zwei Mal, Münster gleicht zwei Mal aus

Gabriel Pellegrino hatte die Freiburger vor eigenem Publikum Mitte der zweiten Halbzeit in Führung gebracht, als er eine flache Hereingabe von der Grundlinie verwerten konnte (69. Spielminute). Nur drei Minuten später glich Joel Grodowski für Münster aus - der Auftakt einer spannenden Schlussphase.

Denn: Nach dem Treffer von Philip Fahrner (83.) lag Freiburg II erneut in Führung, schnupperte einmal mehr am ersehnten Sieg. Doch Preußen-Akteur Andrew Wooten schockte die Breisgauer kurz vor dem Abpfiff und traf in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 2:2-Endstand.

Freiburg II Ende November beim SSV Ulm gefordert

Nach der Länderspielpause gastiert die Freiburger Bundesliga-Reserve am 25.11.2023 (16:30 Uhr) bei Drittliga-Aufsteiger SSV Ulm.