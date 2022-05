Freiburg ohne, Hoffenheim mit vier: Der vorläufige EM-Kader der Frauennationalmannschaft

Zum Auftakt in die heiße EM-Vorbereitungsphase hat Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg heute ihren vorläufigen EM-Kader benannt. Nicht überraschend fehlen Freiburgerinnen, dafür sind vier Spielerinnen der TSG Hoffenheim dabei.

In Frankfurt hat Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg den vorläufigen EM-Kader der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft benannt. Überraschungen gibt es im aktuellen 28er-Kader nicht. Bis zum 21. Juni wird die Bundestrainerin den Kader auf 23 Spielerinnen reduzieren.

Die 19-jährige Jule Brand ragt aus Hoffenheim-Quartett heraus

Die Jüngste im EM-Kader von Bundestrainerin Voss-Tecklenburg gilt als gesetzt: die gerade einmal 19 Jahre alte Jule Brand, die im Sommer von der TSG zu Meister Wolfsburg wechselt, hat ihren EM-Startplatz so gut wie sicher. Seit die gebürtige Germersheimerin im April 2021 ihr Debüt in der A-Nationalmannschaft gegeben hat, hat sie 15 Länderspiele absolviert. Darunter alle Partien in der Qualifikation für die WM 2023. Das erste ihrer schon vier Länderspieltore erzielte bei ihrem Debüt: zwei Minuten nachdem sie eingewechselt worden war traf sie gegen Australien.

Wer nutzt die Chance, wer wird noch aussortiert?

Während sich die Bundestrainerin im Tor auf die Ex-Freiburgerin Merle Frohms als Nummer eins vor Almuth Schult festgelegt hat, kämpft Hoffenheims Martina Tufekovic um den dritten Platz. Noch sind vier Torhüterinnen dabei, am Ende werden drei nach England fahren. In der Defensive macht sich Hoffenheims Jana Feldkamp Hoffnungen auf eine EM-Teilnahme, TSG-Mittelfeldspieler Chantal Hagel ist im vorläufigen Kader die Feldspielerin mit den wenigsten Länderspieleinsätzen (3).

Kapitänin Popp steht für Erfahrung und Erfolg

Angeführt wird die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft von Kapitänin Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg. Die Olympiasiegerin von 2016 ist mit 113 Länderspielen die Erfahrenste im Team. Wolfsburg hat ebenso wie Bayern München acht Spielerinnen im Kader. Darunter auch die ehemaligen Freiburgerinnen Giulia Gwinn und Klara Bühl (beide FC Bayern) sowie die Ex-Hoffenheimerinnen Maximiliane Rall (FC Bayern) und Tabea Waßmuth und Lena Lattwein (Wolfsburg).

Allgäuerin Leupholz drückt schwanger die Daumen

Einzige Auslandsprofis im Kader sind Mittelfeldakteurin Sara Däbritz von Paris Saint-Germain und die gebürtige Göppinger Torfrau Ann-Katrin Berger vom FC Chelsea. Dzsenifer Marozsan von Olympique Lyon fehlt nach einem Kreuzbandriss. Melanie Leupholz (FC Chelsea), die als Jugendliche vom TSV Tettnang zum SC Freiburg kam, ist wegen der bevorstehenden Geburt ihres ersten Kindes nicht dabei.

EM-Auftakt gegen Dänemark

Deutschland startet in der starken Gruppe B am 8. Juli in Brentford gegen Dänemark ins Turnier, trifft in den weiteren Gruppenspielen auf Spanien und Finnland.

Eine erste Vorbereitung findet vom 5. bis 9. Juni auf dem neuen Campus des Verbandes in Frankfurt statt. Vor der abschließenden Maßnahme vom 21. bis 29. Juni in Herzogenaurach wird das endgültige EM-Aufgebot benannt. Am 24. Juni steht in Erfurt noch ein Test-Länderspiel gegen die Schweiz an.