Offensivspielerin Jana Beuschlein wechselt von der Bundesliga in die Oberliga. Beim VfB Stuttgart will die 27-Jährige Führungsspielerin sein.

Jana Beuschlein hat in ihrer Karriere schon viel erreicht. Sie spielte in der Bundesliga für große Vereine wie den 1. FC Köln und die TSG Hoffenheim, war Torschützenkönigin in der 2. Bundesliga. Vom Oberhaus aber ging es für die 27-Jährige in diesem Sommer in die Oberliga. Beuschlein hat beim VfB Stuttgart einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. "Die Entscheidung für den VfB ist eine Herzensangelegenheit für mich", sagt Beuschlein.

Die Offensivspielerin wagt den Schritt zurück. "Ich wollte künftig näher bei meiner Partnerin, meiner Familie und meinen Freunden sein – aber zeitgleich meinen sportlichen Ehrgeiz ausleben, etwas bewegen und mitgestalten." Beim VfB soll Beuschlein mehr als nur auf Torejagd gehen. Sie soll Führungsspielerin sein, das junge Team mit ihrer Erfahrung weiter bringen.

Beuschlein soll VfB weiterhelfen

Für Sascha Glass, der Beuschlein einst in Köln trainierte und inzwischen Sportdirektor bei den Fußballerinnen des VfB ist, ein wichtiger Neuzugang. "Sie kann der Mannschaft durch ihr Spielverständnis und ihre Torgefährlichkeit weiterhelfen. Neben all ihrer Erfahrung ist sie regional in Baden-Württemberg verwurzelt und passt daher sehr gut zu uns", sagt er in einem Statement des Klubs.

Beuschlein stammt aus Wertheim, will künftig auch in Stuttgart zu Hause sein. Dass mit Beuschlein eine Angreiferin aus der Bundesliga an den Neckar wechselt, unterstreicht die Ambitionen des VfB und zeigt, wo es hingehen soll: nach ganz oben. In der vergangenen Saison hatten die Fußballerinnen den Aufstieg verpasst, auch, weil sich gleich mehrere Spielerinnen schwere Verletzungen zuzogen.

Erfahrung für den VfB Stuttgart

"Mit meiner Bundesliga-Erfahrung möchte ich dazu beitragen, die gesteckten Ziele zu erreichen", sagt auch Beuschlein selbst. Und dann kommt in der Karriere der Fußballerin bald das nächste spannende Kapitel dazu.