Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim haben sich für die Playoffs der Champions League qualifiziert. Die Mannschaft von Cheftrainer Gabor Gallai schlug die Frauen des AC Mailand am Freitagabend in Zürich mit 2:0 (1:0).

Durch den Sieg im Finale der ersten Qualifikationsrunde darf die TSG Hoffenheim nun um den Einzug in die Gruppenphase der Königsklasse kämpfen. Nationalspielerin Jule Brand (36.) und Isabella Hartig (59.) erzielten am Freitagabend die Tore für die Kraichgauerinnen. Am Dienstag hatte die TSG beim 1:0 gegen den isländischen Erstligisten Valur Reykjavik das Weiterkommen gesichert.

Auslosung am 22. August

Die Auslosung der Playoffs, in denen auch der deutsche Vizemeister VfL Wolfsburg einsteigt, findet am Sonntag (13:00 Uhr) statt. Die Partien werden am 31. August/1. September und 8./9. September ausgespielt. Bayern München ist als Meister für die Gruppenphase gesetzt. Das Finale findet am 22. Mai 2022 in Turin statt.