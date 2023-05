Verbände geben grünes Licht zur Integration des TSV Schott Mainz bei Mainz 05

Der Countdown für die Integration der Frauen-Fußballteams des TSV Schott Mainz unter dem Vereinsdach von Mainz 05 läuft.

Nun wurde auch der formelle Grundstein für die künftigen 05erinnen bei den zuständigen Sportverbänden gelegt. Die ersten Gespräche zum Thema Spielbetriebsübernahme sind bereits im Sommer des letzten Jahres mit Vertretern des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV) geführt worden. Nun hat auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den Weg frei gemacht. "Die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten lief reibungslos, unser besonderer Dank gilt Anja Ottstadt vom SWFV und Christina Wolff vom DFB für ihre Unterstützung dabei, diesem wichtigen Meilenstein in der Vereinsgeschichte auf Verbandsebene die Grundlage zu geben", erklärt der Vereins- und Vorstandsvorsitzender Stefan Hofmann von Mainz 05. "Dass auch Mädchen- und Frauenteams zur 05er Fußball-Familie gehören, war überfällig und wird nun endlich in die Tat umgesetzt."

Schott Mainz ab nächster Saison im 05er-Trikot

Ab der nächsten Saison werden sieben Mannschaften des TSV Schott Mainz in den 05er Trikotfarben spielen. Dazu zählt die 1. Frauenmannschaft, die in der Regionalliga Südwest derzeit um den Aufstieg in die 2. Bundesliga spielt, sowie die zweite Frauenmannschaft aus der Landesliga Rheinhessen, für die es aktuell ebenfalls noch eine Etage höher in die Verbandsliga gehen kann. Auch fünf Jugendmannschaften werden übernommen. Wichtig für die Spielerinnen, Familien und Fans: Der Spielbetrieb in den jeweiligen Spielklassen bleibt eins zu eins erhalten. "Wir freuen uns sehr darauf, dass diese Spielerinnen künftig für Mainz 05 auflaufen werden und unsere Farben im Mädchen und Frauenfußball vertreten", so Hofmann.

Trainer Yamashita bleibt auch Chefcoach der 05erinnen

Gleichzeitig mit dem grünen Licht für die Spielbetriebsübernahme hat auch der bisherige Schott-Trainer Takashi Yamashita seinen Vertrag verlängert. Der 38-Jährige, der das Team erst im vergangenen Herbst übernahm, wird sich ab Sommer ausschließlich um die 05erinnen in spe kümmern – aktuell trainiert er neben den Regionalliga-Fußballerinnen auch den FC Basara Mainz in der Verbandsliga der Männer. Nadine Kreß, die sportliche Leiterin der TSV-Frauen und künftigen 05erinnen sagt in einer Pressemitteilung des Vereins: "Wir freuen uns riesig, dass unser Cheftrainer Takashi Yamashita uns auch weiterhin zur Seite stehen wird. Er hat unser Team immens nach vorne gebracht, besonders im taktischen Bereich. Wir sind davon überzeugt, dass Takashi auch künftig für eine erfolgreiche Weiterentwicklung sorgen wird und wir gemeinsam unsere sportlichen Ziele erreichen."

Rückkehr zu Herzensklub Mainz 05

Für Yamashita schließt sich damit ein Kreis, denn er hat bereits eine 05-Vergangenheit als Spieler der U23-Mannschaft und Trainer im Nachwuchs-Leistungszentrum.