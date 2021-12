TSG Hoffenheim braucht Kantersieg gegen Arsenal London

Allzu große Hoffnungen auf ein Champions-League-Wunder machen sich die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim nicht. Einen Sieg gegen Arsenal London (Mittwoch, 21 Uhr) wollen sie trotzdem holen.

Die Chancen auf ein Weiterkommen sind für die TSG Hoffenheim nur noch minimal vorhanden: Im letzten Gruppenspiel gegen den FC Arsenal benötigt der Bundesliga-Tabellendritte einen Sieg mit mindestens fünf Toren Vorsprung, um noch das Viertelfinale zu erreichen.

Gabor Gallai: "Wird auf Nuancen ankommen"

"Wir spielen auf Sieg und wenn es der Spielverlauf hergibt - beispielsweise mit einem frühen Führungstor - dann können wir den Glauben, doch noch für die große Überraschung zu sorgen und ins Viertelfinale einzuziehen, entwickeln", sagte Trainer Gabor Gallai: "Aber es wird ein Spiel sein, in dem es auf Nuancen ankommt, somit wäre für uns ein Sieg schon zufriedenstellend."

Fußball Live SWR Sport zeigt das Spiel SC Freiburg - TSG Hoffenheim in der Bundesliga der Frauen am Samstag ab 13 Uhr live im webexklusiven Stream auf SWR Sport und im SWR Sport YouTube-Kanal.

Hoffenheim braucht Kantersieg für Platz zwei

Zuletzt hatten die Kraichgauerinnen mit 2:1 gegen den dänischen Meister HB Köge gewonnen und sich dadurch zumindest die rechnerische Chance aufs Weiterkommen bewahrt. Das Hinspiel in London hatten die Europa-Debütantinnen mit 0:4 verloren. Daher wäre die TSG (6 Zähler) in der Gruppe C bei einem Sieg im Rückspiel zwar punktgleich mit Arsenal (9), bräuchte für Platz zwei hinter Titelverteidiger FC Barcelona (15) aber einen Kantersieg. Nur die Gruppenersten und -zweiten der vier Vierergruppen erreichen die K.o.-Runde. Bereits sicher weiter ist der deutsche Meister Bayern München (10), der am Mittwoch zum Abschluss in Gruppe D gegen Benfica Lissabon gefordert ist.