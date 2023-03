Hoffenheimerinnen bleiben in der Bundesliga oben dran

Im Heimspiel am 16. Spieltag der Frauen-Bundesliga hat Hoffenheim mit 2:0 (0:0) gegen die SGS Essen gewonnen. Der SC Freiburg musste hingegen eine Niederlage hinnehmen.

Am Sonntagnachmittag sorgten Melissa Kössler (25. Minute) und Ereleta Memti (58.) für den ungefährdeten Heimsieg der Hoffenheimerinnen, die in der Bundesliga im Jahr 2023 noch ohne Punktverlust sind. Durch den Sieg klettert die TSG vorerst auf den dritten Tabellenplatz und bleibt mittendrin im Kampf um die Champions-League-Qualifikation. Am kommenden Samstag (13 Uhr) tritt die TSG beim direkten Konkurrenten Eintracht Frankfurt an.

Kössler köpft Hoffenheimerinnen in Führung

Beide Teams begangen verhalten und waren zunächst auf Ballbesitz und Fehlervermeidung bedacht. Essen spielte konzentriert und ließ für die TSG nichts zu. Der erste gute Angriff der Gastgeberinnen endete dann auch gleich in der Führung. Ein Flachschuss von Kössler wurde von Essen knapp am linken Pfosten vorbei ins Toraus abgefälscht. Die anschließende Ecke zirkelte Katharina Naschenweng genau in den Strafraum und auf den Kopf von Kössler, die den Ball zum 1:0 einköpfte.

Die Führung gab dem Team von Coach Stephan Lerch, der am letzten Spieltag sein Debüt als TSG-Trainer gegeben hatte, Sicherheit. Kurz vor der Pause hatte Memeti die Chance, auf 2:0 zu erhöhen. Ihr Schuss aus zentraler Position strich nur knapp über den Querbalken. Die Essenerinnen spielten zwar gut mit, eindeutige Torgelegenheiten konnten sie aber nicht kreieren. So ging es mit der knappen 1:0-Führung für die TSG in die Pause. Trainer Lerch war mit Leistung seiner Mannschaft in der ersten Hälfte nicht zufrieden: "Das war nicht das, was wir spielen wollen und was wir auch können", erklärte der Coach nach dem Spiel. "Aber aufgrund der zweiten Halbzeit bin ich stolz, wie die Mannschaft reagiert hat."

Memeti erhöht für die TSG

Ohne personelle Veränderungen ging es in die zweite Hälfte, die ähnlich verhalten startete wie der erste Durchgang. Erst nach zehn Minuten tauchte die TSG wieder im SGS-Strafraum auf. Und die Druckphase wurde belohnt: Einen Schuss von Naschenweng konnte Essens Torhüterin Sophia Winkler noch abwehren, jedoch stand Erleta Memeti genau richtig im Fünf-Meter-Raum und drückte den Ball zum 2:0 ins Netz. "Ich bin sehr erleichtert, dass ich endlich mal wieder ein Tor gemacht habe", gab Torschützin Memeti nach dem Spiel gegenüber SWR Sport zu.

Im Anschluss hätten die TSG-Frauen noch weiter erhöhen können: Sarai Lindner (66.), Kössler (68.) und Mementi (69.) nutzten ihre guten Torgelegenheiten jedoch nicht. Kurz vor Schluss setzte Fabienne Dongus (89.) den Ball noch an den Pfosten, der krachende Abschluss des Spiels. So blieb es beim verdienten 2:0-Heimerfolg für die Kraichgauerinnen.

Freiburgerinnen kassieren Auswärtsniederlage

Weniger Grund zur Freude hatten die Liga-Konkurrentinnen des SC Freiburg. Die Breisgauerinnen, die letzte Woche spät mit 0:1 im Baden-Württemberg-Duell gegen Hoffenheim verloren hatten, mussten eine erneute Niederlage hinnehmen.

Jill Bayings (Bayer Leverkusen) traf doppelt gegen die Freiburger Fußballerinnen. IMAGO IMAGO / Beautiful Sports

Beim Tabellennachbarn Bayer Leverkusen verlor der Sport-Club mit 0:2 (0:0). Jill Bayings sorgte mit einem Doppelpack (55., 79.) für d Leverkusenerinnen, die mit nun 22 Zählern zum Tabellenfünften aus Freiburg aufschlossen.