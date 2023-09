Sieg in Bremen - Hoffenheimerinnen bleiben an der Spitze

Die TSG Hoffenheim hat ihre Spitzen-Position in der Frauen-Bundesliga erfolgreich verteidigt. Der Sieg beim SV Werder Bremen hätte jedoch noch deutlicher ausfallen können.

Mit einem 3:1-Sieg beim SV Werder Bremen bleiben die Frauen der TSG Hoffenheim an der Spitze der Frauen-Bundesliga. Theoretisch könnte das Team von Trainer Stephan Lerch am Sonntag vom VfL Wolfsburg verdrängt werden. Doch das scheint aufgrund des derzeit herausragenden Tor-Verhältnisses nach dem 9:0-Auftaktsieg der Hoffenheimerinnen gegen den MSV Duisburg eher unrealistisch. Und es schien zunächst, als wollte Hoffenheim in Bremen an das Tor-Festival vom ersten Spieltag anknüpfen.

Bereits in der 13. Minute fiel das erste Tor: Melissa Kössler köpfte die Hoffenheimerinnen nach Vorlage von Mara Alber in Führung. Die hätte in der zweiten Halbzeit noch deutlicher ausfallen können, doch Bremens Torhüterin Livia Peng parierte einen Elfmeter von Nicole Billa (55.). Statt der Zwei-Tore-Führung gab es dann den Ausgleich. Michelle Ulbrich nutzte das Durcheinander im Hoffenheimer Strafraum nach einer Ecke zum 1:1 (70.). Doch auch die Hoffenheimerinnen konnten nur vier Minuten später von Fehlern der Bremerinnen profitieren und erneut in Führung gehen: Alber musste nur noch ins verwaiste Tor einschieben (74.). Neuzugang Jill Janssens traf in der Nachspielzeit zum 3:1-Endstand.