Topspiel der Frauen-Bundesliga: TSG will Heimserie gegen Bayern ausbauen

Nach der Niederlage gegen Frankfurt will die TSG Hoffenheim wieder zurück in die Erfolgsspur. Mit dem FC Bayern gastiert am Samstag (13 Uhr, SWR) der Tabellenführer im Dietmar-Hopp-Stadion.

TSG Hoffenheim gegen FC Bayern München oder: Tabellendritter gegen Tabellenerster. Das klingt nach Spektakel und ist das Topspiel des 16. Spieltages der Frauen-Bundesliga. Bereits 17 Mal trafen die Kraichgauerinnen in ihrer neunjährigen Bundesliga-Historie auf den amtierenden Meister aus München. Meist mit glücklicherem Ende für die Frauen des FC Bayern: Zwölf Mal siegten die Münchnerinnen, zwei Mal trennten sich die Teams unentschieden. Lediglich drei Spiele konnte die Mannschaft um Cheftrainer Gabor Gallai für sich entscheiden. Hoffenheim Frauen-Bundesliga | Live Live: TSG Hoffenheim - FC Bayern München Am 16. Spieltag der Frauen-Bundesliga kommt es zum Duell zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern München. SWR Sport zeigt das Spiel am 12.3. ab 13 Uhr live im SWR. mehr... Die TSG Hoffenheim will das Spiel selbst in die Hand nehmen Doch die bisherige Bilanz macht die TSG für Martina Tufekovic, die Nummer eins der Hoffenheimerinnen, noch lange nicht zum Außenseiter. Ein Sieg sei trotz der 1:3-Hinspielniederlage möglich, meint die 30-Jährige im Interview mit SWR Sport und ergänzt: "Wenn die Mannschaft ihre Leistung auf den Platz bringt." Wir haben schon mal unter Beweis gestellt, dass wir die Bayern knacken können Vergangene Saison nämlich besiegte die TSG den FC Bayern München trotz 0:2 Rückstand auswärts mit 3:2. Es war die einzige Niederlage der Bayern. An diesen Erfolg möchte sich die TSG erinnern und anknüpfen. Dazu hat sich die Mannschaft genau auf den Gegner vorbereitet: "Wir haben sie sehr gut analysiert und wissen genau, wie wir agieren wollen", sagt die gebürtige Heilbronnerin , die seit 2014 das Tor der Bundesliga-Mannschaft hütet. Stabiler als im Hinspiel gegen den Ball arbeiten, Zweikämpfe wieder besser annehmen und gewinnen: So wollen sie die Bayern knacken und den nächsten Bundesliga-Heimsieg einfahren. Heimserie weiter ausbauen Geht es nach Martina Tufekovic, auch gerne ohne Spektakel: "Ein 1:0 wäre optimal", sagt sie schmunzelnd. Mit diesem Ergebnis wäre die TSG zu Hause weiter ungeschlagen. Sechs Siege und eine Tordifferenz von 23:8 stehen nach sieben absolvierten Heimspielen zu Buche. Die Heimstärke hilft beim Saisonziel Champions League. Auch wenn das Duell gegen die direkte Konkurrenz aus Frankfurt vergangene Woche verloren ging, sei die Mannschaft laut Tufekovic voll im Soll. Trotzdem weiß die 90-malige Bundesligaspielerin: "Um die Champions League zu erreichen, müssen wir unsere individuellen Fehler abstellen und weiter punkten." Am besten schon am Samstag gegen den FC Bayern München.