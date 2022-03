Hoffenheim-Frauen unterliegen dem FC Bayern im Topspiel

per Mail teilen

Die Fußballfrauen von 1899 Hoffenheim haben das Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayern München mit 2:4 (1:2) verloren. Hoffenheim bleibt Tabellen-Dritter, die Gäste klettern ganz nach oben.

Hoffenheim, das überraschend auf Toptalent Jule Brand in der Startformation verzichtete, stand mit dem Anpfiff gleich gehörig unter Druck. Die Gäste aus München erspielten sich hochkarätige Chancen fast im Minutentakt: Linda Dallmann hätte schon nach sieben Minuten treffen können, Klara Bühl hätte nur zwei Minuten später treffen müssen. Nach Zuspiel von Schüller verzog die Nationalstürmerin freistehend aus vier Metern - und raufte sich kopfschüttelnd die Haare.



Nachdem Schüller kurz darauf einen Volleyschuss knapp neben das Hoffenheimer Tor setzte, schlugen die Gastgeberinnen wie aus dem Nichts bei ihrer ersten Offensivaktion zu. De Caigneys Kopfball klatschte nach einer Ecke an die Latte, sprang auf die Schulter von Bayern-Torhüterin Leitzig und von dort zur 1:0-Führung der Hoffenheimerinnen (13. Minute). Der Spielverlauf war damit auf den Kopf gestellt.

Bayern dreht das Spiel

Der deutlich überlegene Deutsche Meister aus München erhöhte daraufhin noch einmal den Druck. Die Konsequenz: Nach Zuckerpass von Schüller tunnelte Dallmann die beim Herauslaufen etwas zögerliche Hoffenheim-Torfrau Tufekovic in der 18. Minute zum 1:1-Ausgleich. Die Bayern dominierten weiter, Hoffenheim konnte nur reagieren. Nach einer scharfen Hereingabe von Carolin Simon wollte Jana Feldkamp im Fünfer klären, traf aber unglücklich zur Münchner Führung ins eigene Tor (28.). Trotz weiterer Hochkaräter blieb es zur Pause beim 2:1 für die Gäste. Eine hochverdiente Führung.

Schlagabtausch in der 2. Halbzeit

Hoffenheim-Coach Gallai brachte zur zweiten Halbzeit Nationalstürmerin Jule Brand, die im Sommer zum VfL Wolfsburg wechseln wird. Die Gastgeberinnen wirkten plötzlich aggressiver und energischer. Es entwickelte sich ein Spiel, in dem beide Teams auf Augenhöhe agierten. In der 63. Minute wurde der Mut der Hoffenheimerinnen belohnt. Chantal Hagel versenkte nach einer vorangegangenen Traumkombination von der Strafraumlinie den Ball im Winkel des Münchner Tors zum 2:2. Vor gut 2300 Fußballfans im Dietmar-Hopp-Stadion entwickelte sich bei frühlingshaften Temperaturen ein echtes Topspiel.

Dann brachte Bayern-Coach Scheuer mit Damjanovic und Rall zwei frische Spielerinnen. Ausgerechnet Maximiliane Rall, die erst im vergangenen Sommer aus Hoffenheim nach München gekommen war, versenkte eine Minute nach ihrer Einwechslung den Ball von der Strafraumgrenze (68.) zur erneuten Führung der Gäste.

Hoffenheims Ziel: Champions League-Teilnahme

Die Münchnerinnen hatten in der Folge weitere gute Torchancen, scheiterten aber immer wieder an der starken Martina Tufekovic im Hoffenheimer Tor. Damjanovic setzte in der Nachspielzeit (90.+3) dann den Schlussakzent.

Der FC Bayern Münchnen gewann verdient mit 4:2 und übernahm wieder die Tabellenspitze von Wolfsburg. Hoffenheim bleibt auf Platz drei. "Für uns bleibt das Ziel die Champions League-Teilnahme mit dem dritten Platz. Da ist noch alles drin", sagte Hoffenheims Torschützin Chantal Hagel nach Spielende im SWR. Am kommenden Wochenende müssen die Hoffenheimerinnen zum nächsten Topspiel nach Wolfsburg (Tabellenplatz zwei) reisen.