Hoffenheim dreht spannendes Duell gegen Freiburg

per Mail teilen

Am 4. Spieltag der Frauen-Bundesliga empfing die TSG Hoffenheim den SC Freiburg. Im badischen Duell setzte sich am Ende das Team aus dem Kraichgau knapp durch.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase sorgte eine Standardsituation der TSG Hoffenheim für die erste gefährliche Aktion der Partie. SC-Torhüterin Rafaela Borggräfe ließ in der 15. Minute einen Kopfball von Julia Hickelsberger durch die Finger rutschen, klärte die Situation dann aber im Nachfassen.

Fömli bringt Freiburg in Führung

Das erste Tor im Südwest-Duell fiel dann neun Minuten später auf der anderen Seite. Svenja Fölmli verwandelte eine präzise Flanke von Chiara Bouziane aus der Luft zum 1:0-Führungstreffer für Freiburg (24.). Die Führung hielt allerdings nicht lange: Im Anschluss an eine Freistoßflanke konnte Freiburg den Ball nicht klären, sodass Julia Hickelsberger aus kurzer Distanz zum 1:1 abstauben konnte.

Zwar gab es keine Chancen im Überfluss auf beiden Seiten - wenn es aber gefährlich wurde, dann richtig. So auch in der 33. Minute, als Greta Stegemann aus dem Gewühl an der stark reagierenden TSG-Keeperin Martina Tufekovic scheiterte. Kurz vor der Pause stand die Torhüterin dann wieder im Fokus: Tufekovic parierte sehenswert einen Distanzschuss von Hasret Kayikci, doch gegen den Nachschuss von Lisa Kolb aus spitzem Winkel war die Hoffenheimerin dann machtlos - 1:2 (45.).

Hoffenheim rennt an und belohnt sich

In der zweiten Hälfte erhöhte Hoffenheim den Druck und drängte auf den Ausgleich. Die Kombinationen liefen flüssiger, ernsthafte Torchancen blieben aber Mangelware. Die Schüsse von Franziska Harsch (68.) und Hickelsberger (73.) landeten entweder in den Armen von Torhüterin Borggräfe oder verfehlten das Freiburger Tor. Der Sport-Club hingegen setzte vorrangig auf Konter, spielte diese aber zu inkonsequent zu Ende.

TV-Tipp: SWR Sport Fußball - Samstag, 17:30 Uhr Alle Tore des Duells zwischen Hoffenheim und Freiburg in der Frauen-Bundesliga sowie die Reaktionen der Spielerinnen sehen Sie am Samstag ab 17:30 Uhr in der Sendung SWR Sport Fußball im SWR Fernsehen.

Es war ein Standard, der in der 79. Minute zum 2:2-Ausgleich führte. Katharina Naschenweng schlug einen Freistoß von der linken Seite hoch in Richtung Tor, SC-Keeperin Borggräfe verschätzte sich und ließ den Ball über sich hinweg ins lange Eck fliegen. Und nur drei Minuten später drehte Hoffenheim das Spiel komplett. Sarai Linder flankte perfekt auf den Kopf der eingewechselten Tine de Caigny, die platziert zum 3:2-Endstand abschloss. Durch den Sieg hat Hoffenheim nach vier Spieltagen ebenso sechs Punkte auf dem Konto wie der SC Freiburg.