Bei Merk-Comeback: SC Freiburg verliert Wiederholungsspiel gegen Bayer Leverkusen

Die Fußballerinnen des SC Freiburg haben das Wiederholungsspiel vom ersten Bundesliga-Spieltag gegen Bayer 04 Leverkusen mit 1:2 (0:0) verloren.

Bayer 04 Leverkusen hat durch einen Auswärtssieg beim SC Freiburg zum Spitzenduo der Frauenfußball-Bundesliga aufgeschlossen und sich auf Platz drei geschoben. Die Rheinländerinnen setzten sich im Wiederholungsspiel vom ersten Spieltag beim Sport-Club mit 2:1(0:0) durch. Selina Ostermeier (56. Minute) und Kristin Kögel (70.) erzielten die Treffer für die Gästinnen, Svenja Fölmli (90+1) verkürzte kurz vor Schluss für die Breisgauerinnen.

Leverkusen weist nun ebenso wie Eintracht Frankfurt als Tabellenführer und Bayern München auf Platz zwei 29 Punkte aus zwölf Spielen auf, hat aber das schlechtere Torverhältnis. Freiburg bleibt mit 20 Zählern auf Rang fünf.

Freiburgs Trainerin Theresa Merk kehrte gegen Leverkusen nach einer Babypause von gut einem halben Jahr auf die Bank zurück. IMAGO Steinsiek.ch

Vor der Partie waren beim SC Freiburg alle Augen auf Trainerin Theresa Merk gerichtet. Sie kehrte gegen Leverkusen nach einer Babypause von gut einem halben Jahr, in dem sie von ihrem Assistenten Nico Schneck vertreten wurde, auf die Bank zurück. Merk hatte im vergangenen August eine Tochter zur Welt gebracht.

Zweites Spiel zwischen beiden Mannschaften binnen weniger Wochen

Beide Teams waren erst kurz vor der Winterpause aufeinandergetroffen, am ersten Rückrundenspieltag der Frauen-Bundesliga. Damals hatte sich Bayer mit 2:0 durchgesetzt - doch diesmal erwischten die Freiburgerinnen den besseren Start und waren bei frühlingshaftem Wetter zunächst feldüberlegen. Selina Vobina hätte die Gastgeberinnen mit ihrem Kopfball in der achten Minute in Führung bringen können, doch Lilla Turányi rettete für Leverkusen kurz vor der eigenen Torlinie.

Leverkusen trifft zweimal den Pfosten

Auf der Gegenseite traf Kögel nach einem Fehlpass von Freiburgs Keeperin Rafaela Borggräfe ebenso den Pfosten (16.) wie knapp zwölf Minuten später Turányi nach einer Ecke von Karólína Vilhjálmsdóttir (28.). So ging es torlos in die Pause.

Selina Ostermeier bricht den Bann

In der zweiten Halbzeit machte es Leverkusen dann besser. Im Anschluss an einen kurzen Eckball flankte Vilhjálmsdóttir den Ball von der linken Seite an den kurzen Pfosten, wo Ostermeier ihn mit der Fußspitze ins Freiburger Tor zum 1:0 für Bayer 04 verlängerte (56.). In der 70. Minute erhöhten die Rheinländerinnen durch Kögel nach einer scharfen Hereingabe von Ruby Grant auf 2:0 (70.).

Rote Karte für einen Gästebetreuer

Freiburg war insbesondere im zweiten Durchgang zu harmlos, die besseren Chancen hatte Leverkusen, der Sport-Club wurde nur selten gefährlich. Lediglich die eingewechselte Fölmli traf in der Nachspielzeit für die Gastgeberinnen und machte es kurzzeitig noch einmal spannend. Im Anschluss gab es dann noch eine Rote Karte für einen Gästebetreuer wegen einer Spielverzögerung. Letztlich blieb es aber beim verdienten 2:1-Auswärtserfolg für Bayer 04, dass damit das Wiederholungsspiel für sich entschied.

TSG Hoffenheim siegt bei Carl-Zeiss Jena In einem Nachholspiel vom elften Spieltag setzte sich am Sonntag (26.01.) die TSG Hoffenheim mit 3:0 (2:0) bei Carl-Zeiss Jena durch. Marta Cazalla (16. Minute/42.) und Melissa Kössler (90.+3) erzielten die Tore für die Kraichgauerinnen, die mit nun 18 Punkten auf Rang sieben liegen. Die Gastgeberinnen bleiben durch die Niederlage Vorletzter mit drei Punkten und warten weiter auf ihren ersten Saisonsieg.

Der Neuansetzung war ein langes Verfahren vorausgegangen, weil Schiedsrichterin Theresa Hug (Schramberg) beim 3:2 der Leverkusenerinnen am ersten Spieltag ein Regelverstoß unterlaufen war und Freiburg erfolgreich Einspruch gegen die Spielwertung eingelegt hatte. Die Unparteiische hatte damals den spielentscheidenden Elfmeter kurz vor Ende der Partie wiederholen lassen, weil sich die Freiburger Torhüterin Borggräfe vor der Ausführung von der Torlinie bewegt hatte. Ein Elfmeter darf jedoch nur wiederholt werden, wenn das frühe Bewegen zu einer Beeinträchtigung führt. Die Leverkusenerin Kögel hatte den Strafstoß damals im ersten Versuch über das Tor geschossen und im zweiten Anlauf verwandelt.

Weiter geht es für beide Teams nun am kommenden Wochenende. Bayer Leverkusen muss im Spitzenspiel bei Eintracht Frankfurt ran (31.01., 18:30 Uhr), der SC Freiburg empfängt die TSG Hoffenheim zum Südwestduell (02.02., 14 Uhr).