Auf dem Weg in die Gruppenphase der UEFA Champions League haben die Fußball-Frauen der TSG Hoffenheim beim schwedischen Spitzenteam FC Rosengård mit 3:0 gewonnen.

Tine de Caigny (28.), Laura Wienroither (71.) und Chantal Hagel (90+3.) haben die TSG Hoffenheim zu einem 3:0-Auswärtssieg beim FC Rosengård geschossen. Ein wichtiger Erfolg, auch, wenn die "Auswärtstor-Regel" für sämtliche UEFA-Wettbewerbe seit dieser Saison abgeschafft wurde. Damit hat das Team von Trainer Gabor Gallai eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 8. September und den Einzug in die Gruppenphase der UEFA Champions League.

Programm-Hinweis Der SWR überträgt das Rückspiel der UEFA-Champions-League-Playoffs zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Rosengård am Mittwoch, 8. September, ab 19 Uhr, im Livestream.

Es war ein verdienter Sieg. Denn beim schwedischen Spitzenreiter waren die Hoffenheimerinnen von Anfang an das bessere Team. Es gelang ihnen, die sonst so spielstarken Schwedinnen weitgehend vom eigenen Tor fernzuhalten und immer wieder mit eigenen Kontern gefährlich zu werden. Einen davon nutzte Tine de Caigny (28.) zum 1:0 Halbzeitstand.

Hoffenheim bleibt stabil

Auch in der zweiten Halbzeit hielt die Hoffenheimer Abwehr Rosengårds Druck stand. Allerdings wurden die Hoffenheimer Konter weniger. So dauerte es bis zur 71. Minute, bis Hoffenheimer erneut gefährlich werden konnte. Dann aber richtig: Laura Wienroither (71.) machte das 2:0 aus der Distanz. Und als Rosengård in der Schlussphase alles nach vorne warf, nutzte Chantal Hagel einen Konter und lupfte den Ball aus etwa 35 Metern über die aufgerückte Torhüterin Teagan Micah hinweg zum 3:0 (90+2.).