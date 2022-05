per Mail teilen

Der SC Sand hatte am letzten Spieltag der Bundesliga noch die Mini-Chance auf den Klassenerhalt. Nach dem 3:3 bei der TSG Hoffenheim und dem Sieg von Konkurrent SGS Essen gegen Jena aber sind die Badenerinnen abgestiegen.

Acht Jahre lang war Sand wie das berühmte gallische Dorf aus Asterix & Obelix. Während die Comic-Helden schlagstark die übermächtigen Römer verprügelten, ärgerten die Fußball-Frauen des SC Sand die etablierten Größen der Bundesliga aus München, Wolfsburg, Frankfurt oder Potsdam und hielten Jahr für Jahr die Klasse. Bis zu diesem Sonntag (15.05.). Das 3:3 bei der TSG Hoffenheim besiegelte den Abstieg der Ortenauerinnen aus der Erstklassigkeit. "Wir sind abgestiegen", so Sands Trainer Alex Fischinger nach Spielende gegenüber SWR Sport, "ich wusste um die Schwere der Aufgabe, aber ich bin sehr stolz, dass wir den Abstieg bis zum letzten Spieltag offen gehalten haben".

Sand musste gewinnen, Essen verlieren

Die Konstellation für das Wunder Klassenerhalt war klar und eindeutig: Sand musste in Hoffenheim gewinnen, Konkurrent SGS Essen zeitgleich gegen das abgeschlagene Tabellen-Schlusslicht Jena verlieren. Schon im vergangenen Jahr hatten die Badenerinnen die Rettung erst am letzten Spieltag, auch damals unter Coach Alex Fischinger, geschafft. Mit dem 1:0-Sieg in der vergangenen Woche gegen den 1. FC Köln war der erneute "Final Countdown" erst möglich geworden.

Die kleine Sander Flamme loderte noch...

"Es ist eine kleine Flamme, aber sie lodert noch", hatte SC-Trainer Fischinger vor der Partie im Dietmar-Hopp-Stadion auf die Frage nach den Chancen auf den Klassenerhalt metaphorisch treffend die Situation beschrieben. Dasselbe galt aber auch für die TSG Hoffenheim, die bei eigenem Sieg und Patzern der Konkurrenz aus Potsdam und Frankfurt noch Mini-Chancen auf einen Champions-League-Platz hatte.

Prima erste Hälfte vom SC Sand

Die Partie in der ersten halben Stunde erstaunlich ausgeglichen. Gute Chancen gab es für Sand nach einem abgeblockten Schuss von Patrycja Balcerzak und nach Solo von Summer Green, die an Torhüterin Laura Dick scheiterte. Prima Kopfball-Möglichkeit aber auch für Hoffenheim, als Sands Torfrau Victoria Esson das Spielgerät gerade noch von der Linie kratzte.

Die Sander Chancen auf den Bundesliga-Verbleib aber waren da schon kaum mehr existent, weil Konkurrent Essen zeitgleich schon deutlich mit 3:0 gegen Jena führte. Und dann passierte es auch in Hoffenheim: Der SC Sand kassierte das 0:1. Katharina Naschenweng setzte sich im Sechzehner durch und ließ Victoria Esson keine Chance.

3:3 - Torreigen nach der Pause

Nach der Pause ging's dann rund. Zunächst ein Doppelschlag der Sanderinnen: Erst verwertete Shai Pearl per Drop-Kick einen Freistoß von Green (50.), nur zwei Minute später gelang Summer Green selbst ein Traumtor, als sie Hoffenheims Keeperin Laura Dick mit einem Lob zum euphorisch umjubelten 2:1 für Sand überlistete. Nach 58 Minuten dämpfte Celina Degen mit dem Hoffenheimer 2:2 zunächst die Freude, ehe sich der SC Sand noch einmal zurückmeldete: Das 3:2 durch Dörthe Hoppius elf Minuten vor dem Abpfiff. In der Nachspielzeit allerdings gelang der TSG doch noch das für Sand ärgerliche 3:3, Torschützin Chantal Hagel. Das Team war endgültig abgestiegen, zumal auch Essen mit 3:0 gewann.

Ein erwartbares, aber in diesem Moment dennoch bitteres Ende für den SC Sand nach engagierter und guter Leistung gegen das Spitzenteam aus Hoffenheim. Irgendwie aber auch symptomatisch für die ganze Saison.

Der Abstieg nach acht Jahren Bundesliga und zwei Pokal-Finals

Mit dem Abstieg in die Zweitklassigkeit geht für den SC Sand eine immerhin achtjährige Zeit in der Fußball-Bundesliga der Frauen zu Ende. 2014 war der kleine Verein aus dem Willstätter Ortsteil Sand im Ortenaukreis aufgestiegen.

Bundesweit auf sich aufmerksam machten die Sanderinnen 2016 und 2017 im DFB-Pokal, als sie gleich zweimal nacheinander das Finale erreichten, jeweils aber knapp und unglücklich dem VfL Wolfsburg (1:2) unterlagen. Unvergessliche Erlebnisse für den Dorfverein.

Schafft der SC Sand den Wiederaufstieg?

Jetzt ist der SC Sand, dieser Exot mit bescheidensten Mitteln, der "kleine, sympathische und familiäre Verein - der auf hohem Niveau Fußball spielt", wie es auf der Homepage heißt, aus der Bundesliga abgestiegen. Schon vor Wochen aber hatte die Vereinsführung angekündigt, im Falle des Falles den sofortigen Wiederaufstieg anzustreben. Trainer Alexander Fischinger wird bleiben und soll den Neuaufbau initiieren: "Die Planungen im Hintergrund laufen schon länger", so der Coach, der gerne seinen Vertrag verlängert hat, denn: "Das ist ein einzigartiger Klub".

Vielleicht gelingt ja eine schnelle Rückkehr des "kleinen gallischen Dorfes" aus der Ortenau.