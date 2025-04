per Mail teilen

In der Bundesliga der Fußballerinnen hat der SC Freiburg dem VfL Wolfsburg am 19. Spieltag ein Unentschieden abgerungen.

Die Breisgauerinnen und das Team aus Niedersachsen trennten sich am Sonntag (13.04.2025) 1:1 (0:0). Für den VfL hatte Joelle Wedemeyer getroffen (72.), das Tor des Sport-Clubs erzielte Annabel Schasching kurz vor dem Abpfiff (89.).

Wedemeyer bringt Wolfsburg in Freiburg in Führung

Die erste Halbzeit ging ohne große Highlights über die Bühne. Der SCF fand erst nach rund einer halben Stunde in die Partie und verzeichnete durch einen Fernschuss von Cora Zicai die einzige nennenswerte Chance (32.).

Nach dem Seitenwechsel war Freiburg lange Zeit zu passiv, fast schon folgerichtig gingen die Gäste durch Wedemeyer mit 1:0 in Führung (72.). Gleichzeitig auch der Endstand? Von wegen.

Später Ausgleich durch Annabel Schasching

Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit kamen die Gastgeberinnen wie aus dem berühmten Nichts zum Ausgleich: Schasching stand im Wolfsburger Strafraum völlig frei und konnte problemlos zum Ausgleich einnetzen (89.).

Für den VfL und seine Mini-Restchancen in Sachen Titelkampf ist dieses Remis bei nun acht Punkten Rückstand auf Tabellenführer Bayern München ein Rückschlag. Freiburg hingegen setzt in dieser bemerkenswerten Saison das nächste Ausrufezeichen und hält weiter Kontakt zu den Top vier der Bundesliga. Ihr nächstes Match bestreiten die Breisgauerinnen am 27.04.2025 (14 Uhr) bei Spitzenreiter München.