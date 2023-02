SC Freiburg mit deutlicher Pleite im Spitzenspiel gegen den VfL Wolfsburg

Herber Dämpfer für die Frauen des SC Freiburg: Am elften Spieltag der Bundesliga unterlagen die Breisgauerinnen im Spitzenspiel im heimischen Dreisamstadion dem VfL Wolfsburg mit 0:4 (0:3).

Die Abonnementmeisterinnen des VfL Wolfsburg haben zum Neustart der Fußball-Bundesliga eine Demonstration der eigenen Stärke abgeliefert. Die Wölfinnen gewannen vor 2.774 Zuschauern beim Verfolger SC Freiburg mit 4:0 (3:0).

Wolfsburg sorgt früh für klare Verhältnisse im Dreisamstadion

Die polnische Torjägerin Ewa Pajor (4. Minute) und DFB-Kapitänin Alexandra Popp (9.) sorgten schon in der Anfangsphase für klare Verhältnisse. Die Isländerin Sveindis Jonsdottir (45.) erhöhte noch in der ersten Hälfte auf 3:0. Lena Lattwein sorgte in der 87. Minute für den Endstand. In der Nachspielzeit hatte Freiburgs Riola Xhemaili die Chance zum Ehrentreffer, doch Nationalkeeperin Merle Frohms wehrte den platziert getretenen Freistoß ab.

Es war der elfte Sieg im elften Saisonspiel für den VfL, der souverän die Tabelle anführt. Der Vorsprung auf den schärfsten Verfolger Bayern München beträgt vor den Sonntagsspielen acht Punkte. Die Freiburgerinnen liegen mit 19 Zählern auf Rang vier.