Wer sind die besten Fußballerinnen in Baden-Württemberg? Das klären der SC Freiburg und die TSG Hoffenheim am Sonntag auf dem Rasen. Die TSG hat noch eine Rechnung offen, denn das Hinspiel entschied der SC für sich.

SC-Trainerin Theresa Merk schaut zufrieden auf den bisherigen Saisonverlauf und den aktuell fünften Platz zurück. "Für uns geht es darum, in der Saison möglichst schnell nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben", erklärt Merk gegenüber SWR Sport, "ich gehe mal davon aus, dass wir das bisher gut erreicht haben. Jetzt geht es für uns darum, in dieser Mittelfeldriege, die sich dort bildet, einen der vorderen Plätze zu festigen. Momentan ist Hoffenheim noch hinter uns, was auch nicht selbstverständlich ist." Die 35-Jährige ist nach ihrer Elternauszeit seit vergangener Woche wieder zurück an der Freiburger Seitenlinie. "Ich habe mich mega gefreut, wieder nah an der Mannschaft zu sein, wieder einwirken zu können", so Merk.

Topscorerin fehlt beim SC Freiburg

Vor allem mit der Abwehrarbeit ihres Teams ist die frisch zurückgekehrte Trainerin bisher zufrieden. "Dort haben wir uns gesteigert. Auch im Vergleich zum Vorjahr. Das hat sowohl mit einer individuellen Leistungssteigerung zu tun als auch mit einer im gesamten Verbund", erklärt Theresa Merk.

Offensiv wird es für den SC Freiburg in der Rückrunde eine größere Veränderung geben, denn die Leihe von Topscorerin Shekira Martinez wurde kurzfristig seitens ihres Vereins West Ham United beendet. "So jemanden zu verlieren, tut immer weh. Wir haben dafür gekämpft, dass wir sie überhaupt hier haben können im Verein. Und dass es so schnell beendet werden würde, war nicht der Sinn der Sache," sagt Theresa Merk. Freuen dürfen sich die Freiburgerinnen allerdings über die Rückkehr von Svenja Fölmli nach ihrem Kreuzbandriss. Sie hatte vergangene Woche bei der 1:2-Niederlage gegen Leverkusen bereits getroffen.

Hitziges Duell erwartet

Mit einem Sieg gegen die TSG Hoffenheim könnte sich der SC bereits etwas Puffer zur badischen Konkurrenz aus Hoffenheim verschaffen, die aktuell zwei Punkte hinter dem Sport-Club auf Platz sieben steht. "Hoffenheim ist immer ein Gegner, gegen den es ein heißes Spiel gibt," ist sich Merk sicher, "ich glaube, dass das Hinspielergebnis (3:2-Sieg für Freiburg, Anm. d. Red.) Hoffenheim sehr geärgert hat, zumal es etwas schmeichelhaft für uns war, und sie werden sicherlich versuchen, hier im Dreisamstadion die Punkte zu entführen."

Das deckt sich mit dem Plan ihres Trainerkollegen aus Hoffenheim, Theodoros Dedes. "Die Erinnerungen an die Partie sind noch sehr frisch, weil wir eins unserer besten Spiele gemacht haben und mit der Leistung sehr zufrieden waren. Leider war das Ergebnis nicht zufriedenstellend", erzählt der 34-Jährige, "deswegen gibt es eine gewisse Vorfreude und ein Sehnen nach besser machen."

TSG Hoffenheim mit klarem Saisonziel

Bisher hadert die TSG so ein bisschen mit ihrer Hinrunde, das Ziel sei daher, "eine bessere Rückrunde zu spielen als die Hinrunde war. Um das zu schaffen, müssen wir gegen Freiburg gewinnen, weil wir das in der Hinrunde nicht geschafft haben." Dabei bereitet die "neue" Frau an Freiburgs Seitenlinie dem Hoffenheimer Coach ein wenig Kopfzerbrechen.

"Ich hab Freiburg so erlebt, dass die sehr viel Willen mitbringen und dass sie jetzt mit einem 'Quasi-Trainerwechsel' wieder neue Elemente in ihr Spiel reingebracht haben. Es ist ein bisschen ungewiss, worauf wir uns vorbereiten. Und deswegen ist unsere Ausgangslage, dass wir so flexibel spielen, damit wir passende Lösungen finden, egal was vom Gegner kommt."

Karriereende von Hasret Kayikci

Klar ist, die TSG geht mit einem Erfolgserlebnis, dem Sieg gegen Carl-Zeiss Jena, in die Partie. Die Freiburgerinnen dagegen hatten eine 1:2-Niederlage gegen die starken Leverkuserinnen aufzuarbeiten und dazu eine weitere Ankündigung unter der Woche zu verkraften: SC-Rekordspielerin Hasret Kayikci beendet ihre Karriere zum Saisonende. "Eine Legende geht. Sie war so lange hier. Sie hat Höhen und Tiefen durchlebt", so Merk, "das gibt es nicht mehr so häufig, dass Spielerinnen so lange an einem Ort spielen. Und ich hoffe natürlich, dass sie diese Saison vielleicht nochmal auf dem Platz zu sehen ist."

Seit Saisonbeginn fehlt die SC-Kapitänin wegen eines Kreuzbandrisses. "Ich glaube, das war für uns alle schon sehr hart", ordnet Mitspielerin Lisa Karl Kayikcis Ankündigung ein. "Hasret ist ein Gesicht von Freiburg. Das ist für uns mega, mega schade. Sie wird uns sehr fehlen, auch neben dem Platz." Das Baden-Derby wird Kayikci sich aber bestimmt nicht entgehen lassen und ihrem Team von der Seite die Daumen drücken.