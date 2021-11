Niederlage gegen Wolfsburg: Freiburgerinnen verpassen Pokal-Viertelfinale

Die Fußballerinnen des SC Freiburg haben im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen den VfL Wolfsburg verloren. Beim ersten Auftritt im Dreisamstadion herrschte dennoch eine besondere Atmosphäre.

Das hatten sich die Fußballerinnen des SC Freiburg anders vorgestellt: Bei der Premiere im Dreisamstadion kassierte das Team von Trainer Daniel Kraus im Achtelfinale des DFB-Pokals eine Niederlage gegen den VfL Wolfsburg. Dominique Janssen (11. Minute), Jill Roord (45.+2) und Svenja Huth (76.) trafen für die Wolfsburgerinnen und besiegelten damit das Pokalaus des SCF.

Frühe Führung für den VfL

Dabei hatten die Freiburgerinnen nach dem 2:2 in der Liga und vor der tollen Kulisse von über 3.000 Fans im Dreisamstadion gehofft, für eine Pokalüberraschung sorgen zu können. Den ersten Dämpfer allerdings gab es nach nur 11 Minuten. Die Wolfsburger Kapitänin Janssen verwandelte einen fälligen Handelfmeter zur Führung.

Doch die Freiburgerinnen zeigten sich davon zunächst unbeeindruckt, konterten im eigenen Stadion und suchten immer wieder Hasret Kayikçi in der Offensive (14.). Die meisten Angriffe aber spielten sie nicht konsequent zu Ende. Anders der VfL, der mit mehr Spielanteilen auch mehr Torgefahr ausstrahlte als die Gastgeberinnen: Die besten Möglichkeiten hatten Joelle Wedemeyer (18.), Tabea Waßmuth aus kurzer Distanz (33.) und Huth kur vor der Halbzeit.

Chancen aber kein Tor

Während sich die Freiburgerinnen auch dank Samantha Steuerwald, die Huth bei ihrem Abschluss entscheidend störte, bereits mit dem 0:1 in der Pause wähnten, nahm Roord aus über 20 Metern Maß und traf. Der Ball war abgefälscht und somit undankbar für SC-Keeperin Rafaela Borggräfe – das 0:2 beinahe mit dem Pausenpfiff.

Beim ersten Spiel der Fußballerinnen im Dreisamstadion herrschte eine besondere Atmosphäre. imago images Sports Press Photo

Nach dem Seitenwechsel kamen die Freiburgerinnen mit mehr Zug zum Tor aus der Kabine. Das erste Ausrufezeichen setzte Kayikçi mit einem Treffer, der allerdings nicht zählte. Wegen eines Stürmerinnenfouls war der Angriff schon zuvor abgepfiffen worden (47.). Nur zwei Minuten später war es die eingewechselte Ereleta Memeti, die den Anschlusstreffer für die Freiburgerinnen hätte erzielen können.

Roord und Huth eiskalt

Zwei Großchancen für die Gastgeberinnen – der VfL verstand das als Warnsignal und zog die spielerischen Zügel an. Roord traf erst die Latte (52.) und scheiterte dann an SC-Keeperin Borggräfe (66.). Für die Entscheidung sorgte schließlich Nationalspielerin Huth, mit dem Treffer zum 3:0 in der 76. Minute.

Beinahe aber hätte Svenja Fölmli noch für einen Freiburger Treffer gesorgt, setzte den Ball in der 90. Minute aber freistehend über das Tor. Das Team von Trainer Kraus scheiterte nicht nur am VfL Wolfsburg, sondern auch an der eigenen Chancenverwertung und verpassen so den Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale. Von den Fans im Dreisamstadion wurde das Team dennoch gefeiert.