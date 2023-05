Freiburgs Kapitänin Kayikci: Zwölf Jahre warten auf das Pokalfinale

Das DFB-Pokalfinale gegen den VfL Wolfsburg ist das Saisonhighlight der Freiburger Fußballerinnen. Für Hasret Kayikci aber ist es mehr als ein Endspiel – die Kapitänin will nicht unvollendet bleiben.

"Ich habe zwölf Jahre auf diesen Moment gewartet", sagt Hasret Kayikci und grinst. "Wir wollen einfach unbedingt den ersten Titel für den Verein holen." Ein Titel für die Freiburger Fußballerinnen, für den SC und die Kapitänin, für die schon mit dem DFB-Pokalfinale gegen den VfL Wolfsburg am 18. Mai (16.45 Uhr) ein Traum in Erfüllung geht.

"Meine Geschichte ist unvollendet. Ich war sieben Mal im Halbfinale", erzählt die Freiburgerin, die ihr Team gegen Zweitligist Leipzig erst in dieses Finale geschossen hatte, am Mittwoch auf der Pressekonferenz zum Endspiel. Doch meist war im Halbfinale Schluss. "Das einzige Mal, wo wir im Finale waren, war ich verletzt." Am 18. Mai aber will Kayikci ihr Team in Köln auf den Platz führen und freut sich auf die Rekordkulisse von 29.000 Fans. "Das ist die Wertschätzung, für die wir alle all die Jahre gekämpft haben."

SC Freiburg genießt Finalmoment

Die bisherige Bestmarke hatten die Fußballerinnen beim DFB-Pokalfinale 2010 aufgestellt. Damals sahen 26.282 Fans das 1:0 des FCR Duisburg gegen den FF USV Jena gewann. Auch diesmal waren die Tickets begehrt, der Block der Freiburger Fans binnen kürzester Zeit ausverkauft. "Wir merken, was das für alle für eine Bedeutung hat", sagt Kayikci.

Erstmals VAR bei Pokalfinale der Fußballerinnen Beim DFB-Pokalfinale am 18. Mai wird erstmals im Pokalendspiel der Video Assistent Referee (VAR) zum Einsatz kommen. Die Rolle übernimmt Katrin Rafalski aus Baunatal. Gepfiffen wird die Partie von Schiedsrichterin Fabienne Michel aus Mainz.

Nicht nur im Team, auch bei den Mitarbeitenden des SC habe der Finaleinzug der Fußballerinnen einen besonderen Stellenwert. "Wir genießen jeden Moment, weil wir es verdient haben, in diesem Finale zu stehen", sagt Freiburgs Kapitänin. Aber auch sie weiß – die Favoritinnenrolle liegt bei den Wolfsburgerinnen, die auch in der Champions League gerade das Finalticket gelöst haben und sich in der Bundesliga mit dem FC Bayern noch das Fernduell um die Meisterschaft liefern.

Wolfsburgerinnen jagen Rekord

"Wir werden wahrscheinlich nicht super viel Ballbesitz haben", sagt Kayikci. "Wir wissen, dass wir einen sehr guten Tag brauchen." Genau darin aber könnte eine Chance liegen. "Wir haben gar nichts zu verlieren und können befreit aufspielen." Die Wolfsburgerinnen könnten mit dem zehnten Pokaltriumph, dem neunten in Serie, zu alleinigen Rekordsiegerinnen aufsteigen. "Wir können Geschichte schreiben als Mannschaft mit den meisten Titeln", sagt VfL-Verteidigerin Dominique Janssen.

Um Rekorde und Bestmarken geht es den Freiburgerinnen nicht. "Wir sind in einem Finale", sagt Kayikci, die mit dem SC in den vergangenen Jahren so viel erlebt hat und wie kaum eine andere für die Entwicklung der Fußballerinnen im Breisgau steht. "Es ist ein K.o.-Spiel und wir wollen unsere kleine Chance nutzen." Denn auch auf diese Möglichkeit hat Kayikci zwölf Jahre gewartet – und damit ist sie nicht allein. "Wir dürfen das erleben, wofür wir so hart gearbeitet haben." Und noch ist die Pokalreise von Kapitänin Kayikci und ihren Freiburgerinnen nicht zu Ende.