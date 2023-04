Die Fußballerinnen des SC Freiburg sind im DFB-Pokal-Halbfinale bei RB Leipzig zu Gast. Das Team von Trainerin Theresa Merk stellt sich auf die hohe Qualität des Gegners ein.

Dass der Pokal seine eigenen Gesetze hat, ist eine ebenso häufig strapazierte wie widerlegte Weisheit. Und wenn es nach den Fußballerinnen des SC Freiburg geht, dürfte sich letzteres auch im Halbfinale des DFB-Pokals am Sonntag (18:30 Uhr) gegen das Noch-Zweitliga-Team von RB Leipzig bewahrheiten. Da ist das Team von Trainerin Theresa Merk schließlich in der Favoritinnenrolle – und doch gewarnt. "Es wird definitiv eine schwierige Aufgabe, Leipzig dominiert nicht zufällig die zweite Liga", sagt Merk. "Wir haben Respekt, dennoch müssen wir uns nicht kleiner machen, als wir sind."

RB Leipzig mit Selbstvertrauen

Denn selbstbewusst treten aktuell vor allem die Leipzigerinnen auf – mit Essen und Frankfurt hat RB schließlich schon zwei Bundesligateams aus dem Pokal geschmissen. "Es spricht einiges dafür, dass wir das Ding gewinnen", sagt Leipzigs Kapitänin Johanna Kaiser und hofft darauf, dass die Freiburgerinnen "nicht ihren besten Tag haben".

Sechs Spieltage vor Ende: RB steigt in die Bundesliga auf Die Fußballerinnen von RB Leipzig sind vorzeitig in die Bundesliga aufgestiegen. Wenige Stunden vor dem Pokal-Halbfinale gegen den SC Freiburg profitierte das Team am Sonntag vom 1:2 des FSV Gütersloh gegen den FC Ingolstadt. Damit ist Leipzig sechs Spieltage vor dem Saisonende nicht mehr von einem der ersten beiden Tabellenplätze zu verdrängen. RB führt die Tabelle mit 15 Punkten Vorsprung vor Verfolger Nürnberg an. Das drittplatzierte Team aus Andernach hatte keine Lizenz beantragt.

Die Anspielung auf die vermeintliche Schwächephase des SC ist kein Zufall – in der Liga hat das Team seit fünf Spielen keinen Punkt geholt, ist in der Tabelle auf Rang sechs abgerutscht, die internationalen Plätze sind in weiter Ferne. "Liga und Pokal lassen sich nicht so ganz trennen, weil die grundlegenden Dinge für beide Wettbewerbe wichtig sind. Aber das Gefühl bei einem Pokalspiel ist schon ein anderes", betont Trainerin Merk.

Fokus auf den Pokal

Die schwierigen Wochen in der Liga aber sollen am Sonntag nicht in den Köpfen der Spielerinnen sein – der Fokus für den SC ist klar der Pokal. "Wir wollen uns auf unsere Stärken fokussieren. Der Glaube an uns selbst ist sehr groß", sagt Merk. Jene Stärken haben die Freiburgerinnen jüngst beim Testspiel gegen Eintracht Frankfurt gezeigt – in der Länderspielpause gewannen sie mit 3:2.

Auch gegen Leipzig rechnet Merk mit einem intensiven Spiel – und mit einem selbstbewussten Gegner. "Wir müssen uns auf eine hohe Intensität und schnelles Umschalten gefasst machen. Leipzig wird mit voller Überzeugung in dieses Spiel gehen", so die Trainerin. Der Respekt vor dem künftigen Bundesligisten ist groß. Die Leipzigerinnen gehen ohne Druck in die Partie, Coach Saban Uzun sprach unter der Woche gar von Losglück für Gegner Freiburg. Aber: "Wir wollen dem Favoriten ein Bein stellen."

Unter Druck

Die Freiburgerinnen aber wollen und dürfen nicht stolpern – schließlich wäre eine Niederlage im Halbfinale gegen den bereits feststehenden Aufsteiger RB der nächste sportliche Tiefschlag in einer Saison, in die das Team mit Merk als neuer Trainerin mit viel Euphorie und ganz sicher auch mit einer anderen Erwartung gegangen ist. "Erfolg ist der größte Mutmacher", sagt Merk. "Und das sieht man den Leipzigerinnen derzeit an. Sie sind in einem Flow, fürchten sich vor nichts." Nicht einmal vor dem Bundesligateam der Freiburgerinnen.

Die werden von 150 Fans nach Leipzig begleitet und haben damit das komplette Ticket-Kontingent ausgeschöpft. Und auch die mitreisenden SC-Fans dürften darauf hoffen, dass sich bei dieser Auswärtsfahrt nicht jede Weisheit zum DFB-Pokal bewahrheitet. Und schon gar nicht die mit den Gesetzen.